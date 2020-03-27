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Dün 12:58 TSİ- Belediye G: Dün 13:30 TSİ

Parklardaki Banklar Kaldırıldı

Altındağ’da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında parklardaki banklar geçici olarak kaldırıldı.

Elif Duman
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Altındağ’da yeni tip koronavirüs ( Covid-19) tedbirleri kapsamında parklardaki banklar geçici olarak kaldırıldı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, vatandaşları “sosyal mesafe” ye uymaları konusunda bir kez daha uyardı.

Altındağ’da koronavirüs mücadelesi tüm alanlarda devam ediyor. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, ilçedeki parklarda bulunan banklar geçici olarak kaldırıldı. Başkan Balcı koronavirüsle mücadele kapsamında, yetkili kurumların uyarılarına harfiyen uyulması konusunda Altındağ’da büyük özen gösterdiklerini vurguladı.

“TEHLİKE GEÇENE KADAR BANKLAR YERİNE KONMAYACAK”

Altındağ Belediyesi ekipleri, özellikle gün içinde yaşlıların tercih ettiği parklardaki bankları kaldırarak koronavirüse karşı önlem aldı. Başkan Asım Balcı, “Yapılan tüm uyarılara rağmen, parklarımızın çok kalabalık olduğunu gözlemlemekteyiz. Altındağlı vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli… Bu nedenle banklarımızı kaldırma kararı aldık. Bu tehlike geçtikten sonra çok daha güzel şekilde yerine koyacağız. Bu süreçte insanlarımızın topluca vakit geçirmelerini teşvik etmemek adına banklarımızı kaldırıyoruz. Altındağ Belediyesi olarak, virüsün duyulduğu ilk günden itibaren seferberlik ilan ettik. Ekiplerimiz, 24 saat esasına göre çalışıyor. İlçemizin genelinde sürekli dezenfekte çalışması yapıyoruz. 65 yaş ve üstü sokağa çıkması yasak olan vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Çalışmalarımız, bu tehlike geçinceye kadar devam edecek.” dedi. 

“SOSYAL MESAFEYE DİKKAT…”

Altındağlı vatandaşları sosyal mesafenin önemi konusunda bir kez daha uyaran Başkan Balcı “İlgili kurumların yaptığı uyarılar çok açık ve net… Yaşlı vatandaşlarımız sokağa çıkmamalı. Bu demek değildir ki, gençlerimiz rahatlıkla çıkabilir. Tehlike herkes için geçerli. Bu nedenle herkes önlemini almalı. Zorunlu olmadıkça kimse sokağa çıkmamalı.” ifadelerini kullandı.  

“DAYANIŞMA İÇİNDE OLMAMIZ GEREK”

Başkan Balcı, “Altındağlı vatandaşlarımızdan koronavirüs tehlikesi geçinceye kadar müsaade istiyoruz. Daha çok dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Biraz fedakarlık yapma zamanı… Daha fazla evimizde kalmamız gerekiyor. Tek ricamız sevdiklerimiz için evde kalalım, zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım.” dedi. 
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Dün 12:58 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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