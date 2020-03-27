Başkan Altınok koronavirüsle ilgili mesaj yayımladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüs salgınına karşı yayımladığı mesajında, toplum sağlığını korumak için kurallara uyulması gerektiğine dikkati çekerek, “İnsan her şeyden değerlidir. İnsanımız için sağlığımız için ve geleceğimiz için herkesin kurallara uyması lazım. Eğer kurallara uyulursa Türkiye bu felaketi, bu sıkıntıyı hızlı bir şekilde atlatacak ve hayatımız hızlı bir şekilde normale dönecektir.” dedi.

“GELECEĞİMİZ İÇİN HERKESİN KURALLARA UYMASI LAZIM”

Başkan Altınok dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının yayılmaması için vatandaşların hassasiyet göstermesi gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Koronavirüs tüm dünyayı tehdit ediyor. Şuanda dünya panik ve korku içerisinde. Keçiören Belediyesi olarak gerekli tedbirleri ve önlemleri aldık. Hatta bir kısım tedbirimizi birçok kurumumuzdan daha önce aldık. İnsanımız için sağlığımız için ve geleceğimiz için herkesin kurallara uyması lazım. İnsan her şeyden değerlidir. Keçiören’i hızlı bir şekilde dezenfekte ettik, dezenfekte etmeye de devam ediyoruz. Okul, cami, ibadethane başta olmak üzere belediyemize ait bütün tesislerimizde önlemlerimizi aldık. Bir taraftan da vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor, onların yardımına koşuyoruz.

“PANİK OLMAYALIM”

Bu bir geçiş dönemidir. Panik olmaya, bu olayı paranoyaya dönüştürmeye gerek yok. Herkesin devletimiz tarafından belirlenen kurallara uyması lazım. Eğer kurallara uyulursa Türkiye bu felaketi, bu sıkıntıyı hızlı bir şekilde atlatacak ve hayat hızlı bir şekilde normale dönecektir. Bir yandan da dünya ciddi bir ekonomik kaosa doğru gidiyor. Bunu önlemenin yolu vatandaşlarımızın; bilim insanlarının, sağlık bakanlığımızın ve devletin bütün kurumlarının koyduğu kurallara uymasıyla mümkün olacaktır.”