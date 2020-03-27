Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 17:18 TSİ- Belediye G: Dün 17:19 TSİ

Başkan Yavaş, Sağlık Çalışanlarına Verdiği Sözü Tuttu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile etkin mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürüyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik verdiği sözü tuttu. Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması talimatının ardından konaklama desteği için de düğmeye basan Başkan Yavaş, “Fedakar sağlık personeli için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Toplumsal dayanışma kapsamında yeni uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sağlık çalışanları için önce ücretsiz ulaşım daha sonra da ücretsiz konaklama imkanı getirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KONAKLAMA DESTEĞİ

Sosyal medya hesapları üzerinden sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik tedbirleri devreye sokacakları sözünü veren Başkan Yavaş, kısa süre içinde bu sözünü yerine getirdi.

Koronavirüs salgını sebebiyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarıyla omuz omuza vermek istediklerini ve konaklama yerleri tahsis edeceklerini ifade eden Başkan Yavaş, bu mücadelede önemli rol üstlenen sağlık personelinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla konaklama desteği için düğmeye bastı.

HEM KONTEYNER HEM DE YURT İMKANI

Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların istirahat edebilmesi için Başkan Yavaş’ın talimatıyla Bilkent’te sağlık tesislerine yakın bir alana ilk etapta tek odalı, 60 yatak kapasiteli 3 konteyner ev yerleştirilmesi için çalışmalara başlandı.

Sağlık çalışanları evdeki yakınlarını riske atmadan konteyner evlerde hem konaklayabilecek hem de tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

HACETTEPE VE İBNİ SİNA’DA GÖREVLİ SAĞLIK PERSONELİNİN TALEBİ DE KARŞILIK BULDU

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün de sağlık personeli için konaklama talebini karşılıksız bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk aşamada 100 yataklı bir öğrenci yurdunu kiralayarak sağlık çalışanlarına tahsis etti.

Hacettepe ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne yakın konumda bulunan yurtta kalacak olan sağlık personeli burada istirahat edebilecek. Ankara’da görevli fedakar sağlık personeli için gerekli tüm çalışmaların sürdürüldüğünü sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Başkan Yavaş, “Salgın sürecinde yoğun mesai ile çalışan Hacettepe Üniversitesi sağlık personellerinin talepleri doğrultusunda, ilk aşamada 100 yataklı öğrenci yurdu kiralayarak tüm sağlık çalışanlarına tahsis ediyoruz.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Yavaş’tan Yardım Kampanyası mask
Başkan Yavaş’tan Yardım Kampanyası
Minik Öğrencilerden Büyüklere Mesaj mask
Minik Öğrencilerden Büyüklere Mesaj
Başkan Altınok koronavirüsle ilgili mesaj yayımladı mask
Başkan Altınok koronavirüsle ilgili mesaj yayımladı
Vefa Destek Grubu Gece Gündüz Görev Başında mask
Vefa Destek Grubu Gece Gündüz Görev Başında
Parklardaki Banklar Kaldırıldı mask
Parklardaki Banklar Kaldırıldı
Dostlarımız Unutulmadı mask
Dostlarımız Unutulmadı
Ücretsiz Sıcak Yemek Hizmeti mask
Ücretsiz Sıcak Yemek Hizmeti
Keçiören Zabıtası 3 tonluk kaçak dezenfektan ele geçirdi mask
Keçiören Zabıtası 3 tonluk kaçak dezenfektan ele geçirdi
Büyükşehir’in hayvan nakil araç filosu genişliyor mask
Büyükşehir’in hayvan nakil araç filosu genişliyor
“Siz evinizde rahat edin diye biz dışarıdayız” mask
“Siz evinizde rahat edin diye biz dışarıdayız”

Dün 17:18 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Altındağ’da Kaçak Maskeye Bir Darbe Daha mask
Altındağ’da Kaçak Maskeye Bir Darbe Daha
Altındağ’da marketler denetlendi mask
Altındağ’da marketler denetlendi
Zabıta Ekiplerinin Koronavirüs Mesaisi Sürüyor mask
Zabıta Ekiplerinin Koronavirüs Mesaisi Sürüyor
Sağlık çalışanlarına konaklama desteğı mask
Sağlık çalışanlarına konaklama desteğı
Pursaklar’da Korona Seferberliği mask
Pursaklar’da Korona Seferberliği
Çankaya Belediyesi'nde olağanüstü tedbirler mask
Çankaya Belediyesi'nde olağanüstü tedbirler
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor! mask
Bu sayılar koronavirüs riskini düşürüyor!
Bir büyük hizmet daha! Araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor! mask
Bir büyük hizmet daha! Araçlar ücretsiz dezenfekte ediliyor!
Turgut Altınok'tan o vatandaşa büyük destek mask
Turgut Altınok'tan o vatandaşa büyük destek
Büyük Hizmet! Koronavirüs sebebiyle evlere yemek dağıtıyorlar! mask
Büyük Hizmet! Koronavirüs sebebiyle evlere yemek dağıtıyorlar!
Korona ile mücadelede Beyaz Melekler görev başında mask
Korona ile mücadelede Beyaz Melekler görev başında
ASKİ’den koronavirüs ile mücadeleye büyük katkı mask
ASKİ’den koronavirüs ile mücadeleye büyük katkı

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL