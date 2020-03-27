Başkan Yavaş, Sağlık Çalışanlarına Verdiği Sözü Tuttu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarına yönelik verdiği sözü tuttu. Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanması talimatının ardından konaklama desteği için de düğmeye basan Başkan Yavaş, “Fedakar sağlık personeli için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

Toplumsal dayanışma kapsamında yeni uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sağlık çalışanları için önce ücretsiz ulaşım daha sonra da ücretsiz konaklama imkanı getirdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KONAKLAMA DESTEĞİ

Sosyal medya hesapları üzerinden sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik tedbirleri devreye sokacakları sözünü veren Başkan Yavaş, kısa süre içinde bu sözünü yerine getirdi.

Koronavirüs salgını sebebiyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarıyla omuz omuza vermek istediklerini ve konaklama yerleri tahsis edeceklerini ifade eden Başkan Yavaş, bu mücadelede önemli rol üstlenen sağlık personelinin hayatını kolaylaştırmak amacıyla konaklama desteği için düğmeye bastı.

HEM KONTEYNER HEM DE YURT İMKANI

Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışanların istirahat edebilmesi için Başkan Yavaş’ın talimatıyla Bilkent’te sağlık tesislerine yakın bir alana ilk etapta tek odalı, 60 yatak kapasiteli 3 konteyner ev yerleştirilmesi için çalışmalara başlandı.

Sağlık çalışanları evdeki yakınlarını riske atmadan konteyner evlerde hem konaklayabilecek hem de tüm sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecek.

HACETTEPE VE İBNİ SİNA’DA GÖREVLİ SAĞLIK PERSONELİNİN TALEBİ DE KARŞILIK BULDU

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün de sağlık personeli için konaklama talebini karşılıksız bırakmayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ilk aşamada 100 yataklı bir öğrenci yurdunu kiralayarak sağlık çalışanlarına tahsis etti.

Hacettepe ile Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi’ne yakın konumda bulunan yurtta kalacak olan sağlık personeli burada istirahat edebilecek. Ankara’da görevli fedakar sağlık personeli için gerekli tüm çalışmaların sürdürüldüğünü sosyal medya hesapları üzerinden duyuran Başkan Yavaş, “Salgın sürecinde yoğun mesai ile çalışan Hacettepe Üniversitesi sağlık personellerinin talepleri doğrultusunda, ilk aşamada 100 yataklı öğrenci yurdu kiralayarak tüm sağlık çalışanlarına tahsis ediyoruz.” dedi.