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Duraklara el dezenfekte üniteleri yerleştirildi

Kahramankazan Belediyesi, Koronavirüs’le mücadele seferberliği kapsamında, ilçedeki otobüs duraklarına el dezenfekte üniteleri yerleştirdi.

Elif Duman
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Kahramankazan Belediyesi, Koronavirüs’le mücadele seferberliği kapsamında, ilçedeki otobüs duraklarına el dezenfekte üniteleri yerleştirdi. Duraklara gelen vatandaşlar bu üniteleri kullanarak ellerini dezenfekte edebiliyor.

Kahramankazan Belediyesi, dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınına karşı başlattığı seferberliği yeni önlemler alarak tüm hızıyla sürdürüyor.

Sık sık yenileniyor

İlçedeki otobüs duraklarını sık sık dezenfekte eden belediye ekipleri, buralara ayrıca el dezenfekte üniteleri de yerleştirdi. Duraklara yerleştirilen üniteler sayesinde, otobüse binmek için bekleyen ya da  durakların önünden geçen vatandaşlar ellerini dezenfekte edebiliyor. Ünitelerdeki dezenfektan miktarı belediye ekiplerince sık sık kontrol edilerek, bitmesi ya da azalması durumunda hemen yenileniyor. Uygulama kapsamında, ilçenin ana arteri olan Atatürk Bulvarı’ndaki duraklar ile yoğun lokasyonlar olan Saray, Kayı ve Fethiye mahallelerindeki duraklar başta olmak üzere ilçedeki duraklara bu üniteler yerleştirildi.

Vatandaşlar memnun

İşlerine gitmek ya da otobüse binmek zorunda olan vatandaşlar, belediyenin bu uygulamasından oldukça memnun olduklarını belirterek, belediyeye teşekkür etti.

Tüm imkânlarımızı seferber ettik

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyesi olarak, tüm imkânlarını seferber ederek Koronavirüse karşı savaştıklarını söyledi. Oğuz, işlerine gitmek ya da farklı sebeplerle otobüs veya dolmuşlara binmek zorunda olan vatandaşlar için duraklara yerleştirdikleri ünitelerin önemli olduğunu ifade eden Oğuz, “Tedbirlere uyarak ve uyarıları dikkate alarak bu virüsü hep birlikte yeneceğiz, hep birlikte başaracağız. Virüsle mücadelemizi tüm hızıyla sürdüreceğiz” dedi.
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Bugün 12:28 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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