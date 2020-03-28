Başkan Oğuz, 100 yataklı tesisi sağlık çalışanlarına tahsis etti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Koronavirüs’le mücadelenin cesur ve fedakâr kahramanları sağlık çalışanlarına, belediyelerine ait toplamda 100 yataklı iki tesisi tahsis etti. Sağlık çalışanları böylece, evlerine gitmelerine gerek kalmadan temel ihtiyaçlarını otel konforuna sahip bu tesislerde karşılayabilecek.

Koronavirüsle mücadele Türkiye genelinde tüm hızıyla sürerken, bu mücadelenin baş kahramanları olan sağlık çalışanları da yoğun mesailerine devam ediyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu kapsamda ilçelerindeki sağlık çalışanları için örnek bir uygulamaya imza attı.

100 yataklı iki tesis

Başkan Oğuz, ilçedeki Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi’nde çalışan sağlık personelleri için belediyelerine ait toplamda 100 yatak kapasitesine sahip iki tesisi tahsis etti. Bu doğrultuda, Kahramankazan Belediyesi Eğitim ve Kamp Merkezi ile Kahramankazan Belediyesi Bocce Tesisleri, sağlık çalışanları için tahsis edildi. Başkan Oğuz, bu kararını resmi sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı.

Oğuz, açıklamasında, “Koronavirüsle savaşımızda cansiparane şekilde çalışan Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanemizin cesur ve fedakâr sağlık çalışanlarının evlerine gitmeden temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, toplamda 100 yatak kapasitesine sahip olan Belediyemizin Kamp Merkezi ile Bocce Tesisleri’ni kendilerine tahsis ettik.” ifadelerini kullandı.

Otel konforunda

Otel konforunda olan iki tesisten sağlık çalışanları faydalanabilecek. Sağlık çalışanları böylece evlerine gitmelerine gerek kalmadan temel ihtiyaçlarını bu tesislerde karşılayabilecek. Tesislerde sağlık çalışanları için düzenli olarak kahvaltı ve sıcak yemek hizmeti de verilecek.

Başhekimden teşekkür

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Nuri Acar, böylesine anlamlı bir kara aldığı için Başkan Oğuz’a teşekkür ederek, “Başkanımız sağlık çalışanlarını sürekli yanında ve destekçisi. Bu süreçte çalışanlarımıza bu tesisleri tahsis ettiği için kendisine tüm personelimiz adına şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz

Başkan Oğuz da, koronavirüsle mücadele sürecinde tüm sağlık çalışanlarının insanüstü bir azim ve gayretle çalıştıklarını belirterek, ”Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca ve onun nezdinde fedakâr sağlık çalışanlarımıza milletçe şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte emek veren tüm çalışanlarımız cansiparane çalışmalarıyla dünyaya örnek oldular. Fedakârlıkları ve özverileri takdire şayan. Ne yapsak haklarını ödeyemeyiz” dedi. Oğuz, “Bizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için bu süreçte yoğun çaba ve mesai harcayan başta doktorlarımız olmak üzere ilçemizdeki tüm sağlık çalışanları, evlerine gitmeden tüm temel ihtiyaçlarını tesislerimizde karşılayabilecek. Evlerindeymişçesine rahat edecekler ve mesailerinde daha verimli olacaklar. Bu süreçte biz de üzerimize düşeni yaparak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayacağız.” diye konuştu.