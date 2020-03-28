Etimesgut Belediyesi Otelini Sağlık Çalışanlarına Tahsis Etti

Etimesgut Belediyesi, İstasyon Mahallesi'ndeki otelini, Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'nde görev yapan, doktor hemşire ve diğer sağlık çalışanlarının kullanımına sundu.
Koronavirüs salgınında canla başla mücadele eden sağlık çalışanları hastanenin yanındaki belediyenin otelinde konaklayacaklar.
Koronavirüs salgını nedeniyle risk altındaki sağlık çalışanları mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde kimseye temas etmeden, yolda zaman kaybetmeden otelde dinlenme imkanı bulacaklar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz