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Turgut Altınok: “Parti ayrımı yapılmaksızın...”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye’deki tüm belediyelerden 3 milyar liraya denk gelen 3 aylık kesintinin yapılmayacağına ilişkin açıklanan karara ilişkin memnuniyetini dile getirdi.

Elif Duman
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Altınok, “Belediyelerin koronavirüs ile mücadelede hareket alanını genişletecek olan bu karar tüm belediyeler için önemli bir kaynak sağlamış oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’a şahsım ve Keçiörenliler adına teşekkür ediyorum.” dedi.

“PARTİ AYRIMI YAPILMAKSIZIN ALINAN ÖNEMLİ BİR KARAR

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Türkiye genelinde belediyelerin aylık vergi payı ödemelerinde borçlarına karşılık yapılan 3 milyar liralık kesintinin 3 ay süreyle yapılmayacağını duyurmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Altınok şunları söyledi:

“Bu kesintinin yapılmaması belediyelere ciddi anlamda bir kaynak akışı sağlayacak. Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında belediyelerin eli daha da güçlenecek. Çünkü belediyeler olağanüstü gelişen koronavirüs salgını ile mücadelede kaynak sıkıntısı yaşıyordu. Parti ayrımı yapılmaksızın alınan önemli bir karardır. Karar, belediyeler için bir nefes olmuştur. Keçiören için de ayda 7-8 milyon lira gibi ek bir kaynak anlamına geliyor ki, bu da yapacağımız hizmetlerin hızlanmasına vesile olacaktır.”

“ÖNLEM ALMAYA SALGINDAN ÖNCE BAŞLADIK”

Koronavirüs salgınına karşı temizlik, dezenfekte ve yaşlılara destek çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini de belirten Altınok şunları söyledi:

“Şu anda koronavirüs salgınına karşı yapılan birçok hizmeti biz bu virüs ortaya çıkmadan önce de yapıyorduk. Sokak, cadde ve semt pazarlarının yıkanması, dezenfekte edilmesi gibi birçok hizmete salgından önce başlatmıştık. Devam eden süreçte yaşlılara vefa ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi’ni kurduk. Şehrimizin ve insanlarımızın sağlığını korumak için virüsü en az hasarla, hatta herhangi bir olumsuzluk yaşamadan atlatmak için çalışmalarımız hassasiyetle devam ediyor. Cami, park, okul, kamu binaları, hastaneler ve belediyemize ait tesisler hemen hemen her gün dezenfekte ediliyor. Gıda talebi olan vatandaşımızın bu taleplerini karşılıyoruz. 60 yaş üstü vatandaşın alışveriş ihtiyaçlarını da aksatmadan yerine getiriyoruz. Bir taraftan da marketlerinizi denetliyoruz. Buralarda ürün var mı ya da fahiş fiyatla satış yapan var mı diye kontrol ediyoruz. Bu anlamda Keçiören’de karaborsacılık ya da fahiş fiyatlarla satış yapan bir işletmeye rastlamadık. Aynı zamanda marketlerde kuru gıda ve temizlik malzemeleri gibi her türlü ürün de mevcut.”  
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Bugün 13:36 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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