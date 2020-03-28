Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:08 TSİ- Gündem G: Bugün 14:15 TSİ

YHT Anahat ve Bölgesel Seferlerini Geçici Süreyle Durdurma Kararı Aldı

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan yeni yazılı açıklamada, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin geçici süreyle durdurulduğu ifade edildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan yeni yazılı açıklamada, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin geçici süreyle durdurulduğu ifade edildi. Anahat ve Bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenler için kesintisiz olarak iade edileceğini ifade eden TCDD, abonman kartlarda ise kullanılmayan kısımlara ait ücretlerin ilgililere iade edileceği belirtildi.

TCDD tarafından Kovid – 19 salgınına ilişkin alınan yeni önlemler kapsamında YHT Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin durdurulmasının yanı sıra, İstanbul’da Marmaray ve Ankara’da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceği ifade edildi. Faaliyetleri devam eden trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla bazı koltukların kullanılmasının engelleneceği de belirtildi.

Marmaray ve Başkentray Seferleri Devam Edecek

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından YHT seferlerinin geçici süreyle durdurulmasına ilişkin yeni karar açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de her geçen gün artan risklerin önüne geçmek ve tedbir almak amacıyla alınana yeni kararda, TCDD tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray seferleri hakkında da açıklama yapıldı.

İstanbul’da Marmaray ve Ankara’da Başkentray ile taşımacılık hizmeti veren TCDD, bazı koltukların sosyal mesafenin korunması için kullanımını engellendiğini ifade etti. Öte yandan seferlerine devam edecek bu iki ulaşım seçeneğinde yolcuların sosyal meksefelerini koruması ve kişisel hijyen unsurlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti. Türkiye’de Koronavirüs salgının etkilerinin azaltılması ve hastalığın yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirlerin arasında yenileri de eklenmiş oldu.

Şehirlerarası Otobüs Seferleri Kısıtlandı

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs salgınına ilişkin alınan yeni tedbirler arasında yer alan şehirlerarası seyahat sınırlaması hakkında detayların yer aldığı genelgeyi yayımladı. 28 Mart Cumartesi 17.00’dan itibaren geçerli olmak üzere, şehirlerarası seyahat etmek isteyenlerin bulundukları yerin valilik izinleriyle bu seyahatleri gerçekleştirecekleri açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yeni genelge kapsamında otobüs seferleri içinde kısıtlama getirilmiş oldu. TCDD tarafından alınan seferlerin durdurulması kararı ve İçişleri Bakanlığı kararı Koronavirüs salgınının ülkedeki etkilerinin azaltılması ve yayılmasını önlemek adına aldığı yeni tedbirler arasında sayıldı. Bakanlık genelgesine göre vatandaşlar valilik izniyle seyahat edecekler.

Bugün 14:08 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kuyumcular kepenk kapattı mask
Kuyumcular kepenk kapattı
Koronalı Günlerde E-Ticaret mask
Koronalı Günlerde E-Ticaret
Koronavirüs sahtekarlıklarına dikkat! mask
Koronavirüs sahtekarlıklarına dikkat!
Koronavirüsü’nün Bir Belirtisi Daha Ortaya Çıktı! mask
Koronavirüsü’nün Bir Belirtisi Daha Ortaya Çıktı!
Koronavirüs sonrası istihdam açığı! 1000 personel alınacak! İşte başvuru adresleri! mask
Koronavirüs sonrası istihdam açığı! 1000 personel alınacak! İşte başvuru adresleri!
Yılmaz’dan Virüse Karşı Toplumsal Dayanışma Çağrısı mask
Yılmaz’dan Virüse Karşı Toplumsal Dayanışma Çağrısı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs ile ilgili doğru bilinen yanlışlar mask
Koronavirüs ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
Turgut Altınok'tan o vatandaşa büyük destek mask
Turgut Altınok'tan o vatandaşa büyük destek
Başkan Altınok koronavirüsle ilgili mesaj yayımladı mask
Başkan Altınok koronavirüsle ilgili mesaj yayımladı
Sosyal Destek Kartı başvurusu nasıl yapılır? mask
Sosyal Destek Kartı başvurusu nasıl yapılır?
Başkan Yavaş, Sağlık Çalışanlarına Verdiği Sözü Tuttu mask
Başkan Yavaş, Sağlık Çalışanlarına Verdiği Sözü Tuttu
Huawei Merakla Beklenen 3 Yeni Telefon Modelini Tanıttı mask
Huawei Merakla Beklenen 3 Yeni Telefon Modelini Tanıttı

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL