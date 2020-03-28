YHT Anahat ve Bölgesel Seferlerini Geçici Süreyle Durdurma Kararı Aldı

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan yeni yazılı açıklamada, Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin geçici süreyle durdurulduğu ifade edildi. Anahat ve Bölgesel trenlere ait biletlerin isteyenler için kesintisiz olarak iade edileceğini ifade eden TCDD, abonman kartlarda ise kullanılmayan kısımlara ait ücretlerin ilgililere iade edileceği belirtildi.

TCDD tarafından Kovid – 19 salgınına ilişkin alınan yeni önlemler kapsamında YHT Anahat ve Bölgesel tren seferlerinin durdurulmasının yanı sıra, İstanbul’da Marmaray ve Ankara’da Başkentray trenlerinin işlemeye devam edeceği ifade edildi. Faaliyetleri devam eden trenlerde sosyal mesafenin korunması amacıyla bazı koltukların kullanılmasının engelleneceği de belirtildi.

Marmaray ve Başkentray Seferleri Devam Edecek

TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından YHT seferlerinin geçici süreyle durdurulmasına ilişkin yeni karar açıklandı. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’de her geçen gün artan risklerin önüne geçmek ve tedbir almak amacıyla alınana yeni kararda, TCDD tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray seferleri hakkında da açıklama yapıldı.

İstanbul’da Marmaray ve Ankara’da Başkentray ile taşımacılık hizmeti veren TCDD, bazı koltukların sosyal mesafenin korunması için kullanımını engellendiğini ifade etti. Öte yandan seferlerine devam edecek bu iki ulaşım seçeneğinde yolcuların sosyal meksefelerini koruması ve kişisel hijyen unsurlarının dikkate alınması gerektiğini belirtti. Türkiye’de Koronavirüs salgının etkilerinin azaltılması ve hastalığın yayılmasını önlemek için uygulanan tedbirlerin arasında yenileri de eklenmiş oldu.

Şehirlerarası Otobüs Seferleri Kısıtlandı

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs salgınına ilişkin alınan yeni tedbirler arasında yer alan şehirlerarası seyahat sınırlaması hakkında detayların yer aldığı genelgeyi yayımladı. 28 Mart Cumartesi 17.00’dan itibaren geçerli olmak üzere, şehirlerarası seyahat etmek isteyenlerin bulundukları yerin valilik izinleriyle bu seyahatleri gerçekleştirecekleri açıklandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen yeni genelge kapsamında otobüs seferleri içinde kısıtlama getirilmiş oldu. TCDD tarafından alınan seferlerin durdurulması kararı ve İçişleri Bakanlığı kararı Koronavirüs salgınının ülkedeki etkilerinin azaltılması ve yayılmasını önlemek adına aldığı yeni tedbirler arasında sayıldı. Bakanlık genelgesine göre vatandaşlar valilik izniyle seyahat edecekler.