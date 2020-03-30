Altındağ’da 4 bin aileye sosyal yardım başladı

Altındağ Belediyesi, Koronavirüs salgını sonrası Altındağ sınırları içinde yaşayan, kayıtlı 4 bin aileye sosyal yardım desteğine başladı. 2 bini gıda, 2 bini ise temizlik ve hijyen malzemelerinden oluşan koliler, ihtiyaç sahibi ailelere kapıdan teslim ediliyor.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Altındağ Belediyesi’nden sosyal yardım alan kayıtlı 4 bin aile, yardım kolilerini teslim almaya başladı. İlk etapta temizlik ve hijyen malzemelerinin dağıtımının yapıldığını, hemen ardından ise gıda kolilerinin dağıtımının yapıldığını söyleyen Başkan Asım Balcı, “Altındağ’da hiç kimse yalnız değil…” dedi.

KOLİLER KAPIDAN TESLİM

“Birlik ve beraberliğe, dayanışmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, sosyal yardımlarımızdan faydalanan vatandaşlarımıza ilk etapta temizlik malzemesi, ardından da gıda kolisi dağıtımına başladık. Hep söylediğimiz gibi, onlar evden çıkmasın diye kolileri Altındağ Belediyesi ekipleri kapıdan teslim ediyor.” diyen Başkan Balcı, tüm ekiplerin gereken tüm koruyucu önlemleri aldığını vurguladı.

“YÜZLER GÜLDÜYSE, NE MUTLU BİZE…”

Koronavirüse karşı mücadele kapsamında, yetkili kişi ve kurumların uyarılarını ve tedbirlerini, Altındağ’da en kısa sürede hayata geçirmek için büyük gayret gösterdiklerini belirten Başkan Balcı, bu konuda vatandaşların da büyük özen göstermelerini istedi.

Başkan Balcı “Altındağ’da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanındayız. Hep söylediğimiz gibi; Altındağ’da kimse yalnız değil… Bu zor günlerde yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize…” ifadelerini kullandı.