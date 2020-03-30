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Altındağ’da Ambulanslara Korona Önlemi

Altındağ’da korona virüsün yayılmaması için alınan önlemler artırılarak devam ediyor.

Elif Duman
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Altındağ’da korona virüsün yayılmaması için alınan önlemler artırılarak devam ediyor. İlçenin tüm noktalarında dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak devam ederken, ilçede görev yapan ambulanslar da Altındağ Belediyesi tarafından dezenfekte edildi.

Altındağ Belediyesi, korona virüse karşı tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. İlçede bulunan; okullar, kültür merkezleri, camiler, müzeler, alışveriş merkezleri, nikah ve düğün salonları, konukevleri, taksi durakları, muhtarlıklar, parklar ve yaşlı bakım merkezleri, kurulan ekip tarafından titizlikle dezenfekte edilirken, ambulanslar da unutulmadı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla harekete geçen Altındağ Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri, ambulansları da titizlikle ilaçladı.

AMBULANSLAR DEZENFEKTE EDİLİYOR

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelenin, Altındağ’da aralıksız devam ettiğini söyleyen Başkan Asım Balcı “İlçemizde 112 Acil Sağlık hizmeti veren ambulanslar da dahil olmak üzere, hizmet veren tüm ambulansları ilaçlarla dezenfekte ettik. Her tür koruyucu güvenlik önlemini alan ekiplerimiz, ambulansların içini ve tüm dış unsurlarını dezenfekte etti.” dedi. 

Korona virüsle mücadele sürecinde sağlık hizmetlerinin her bir parçasının çok önemli olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve bu hizmetleri yerine getirmekle görevli kişilerin virüsten korunması, bizim için çok önemli… Bu süreçte sağlık hizmetlerinin her bir aşaması, her parçası ve her bir üyesi çok kıymetli… 112 Acil Servis ambulansları dahil olmak üzere, ilçemizde hizmet veren tüm ambulansları detaylı bir şekilde temizledik. Bu doğrultuda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.
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Dün 09:50 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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