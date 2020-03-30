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Mamak Belediyesi’nden Evde Kalanlara Kitap Sürprizi

Mamak Belediyesi, “Hayat Eve Sığar” kampanyasıyla vatandaşlara destek veriyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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COVID-19 virüsü sebebiyle milyonlarca insanın Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını dikkate alarak evde vakit geçirdiği şu zamanlarda Mamak Belediyesi  “Hayat Eve Sığar” kampanyasıyla vatandaşlara destek veriyor. Ev ortamında zamanın en kaliteli şekilde nasıl değerlendirileceği sorusuna herkes cevap ararken, sosyal medyada kampanya başlatan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, eğlenceli bir etkinlik düzenledi. Takipçilerinden kitapları raflara doğru şekilde yerleştirmelerini isteyen Köse, ödül olarak 100 kişiye 3 kitap hediye etti.

Uygulama devam edecek

Binlerce katılımın olduğu kampanyada “Yarışma devam etsin” çağrıları üzerine bir kampanya daha düzenleyen Köse, kitaplarla adeta bir okuma seferberliğine dönüşen uygulamayı sürdürme kararı aldı.

Kitap bağışı yapmak istediler

Kitap kurdu sosyal medya kullanıcıları ödülün “kitap” olmasından duydukları mutluluğu ifade ederken kimi de kendi kütüphanesinden Mamak Belediyesi Kütüphanesi’ne bağış yapmak istediğini iletti.
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Dün 14:48 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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