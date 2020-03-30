Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 14:56 TSİ- Belediye G: Dün 15:45 TSİ

Kahramankazan’dan anlamlı kampanya

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle gelir kaybına uğrayarak mağduriyet yaşayabilecek aile ve vatandaşlar için anlamlı bir kampanya başlattı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle gelir kaybına uğrayarak mağduriyet yaşayabilecek aile ve vatandaşlar için anlamlı bir kampanya başlattı. Oğuz, sosyal medyadan başlatılan kampanya kapsamında, içinde gıda, temizlik ve temel ihtiyaç maddeleri olacak yardım kolileri hazırlanması için bağış çağrısında bulundu.

Kahramankazan Belediyesi, ülkemizi ve dünyayı kasıp kavuran Koronavirüs salgınına karşı başlattığı seferberliği tüm hızıyla sürdürüyor.

Sosyal medyadan duyurdu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bu kapsamda Koronavirüs salgını tehdidi nedeniyle gelir kaybına uğrayarak mağduriyet yaşayabilecek aile ve vatandaşlara destek olmak amacıyla anlamlı bir kampanya başlattı. Oğuz, kampanyayı, sosyal medya üzerinden “Haydi Kahramankazan Gün Yardımlaşma Günüdür” sloganıyla duyurdu.

Oğuz, vatandaşlardan içinde gıda, temizlik ve temel ihtiyaç maddeleri olacak yardım kolileri hazırlanması için bağış çağrısında bulundu. Bir adedi 150 TL olarak belirlenen yardım kolileri için vatandaşlar istedikleri kadar bağış yapabilecek. 

Her türlü zorluğu birlikte yeneceğiz.

Siz de Belediyemizin aşağıdaki hesap numaralarına istediğiniz kadar yardım kolisi (1 yardım kolisi 150TL)  bağışı yapabilirsiniz.” ifadelerine yer verdi.

Kampanya ile ilgili belediyenin internet sitesinden ya da 0 312 814 53 00 ve 0 537 040 67 59 numaralı telefonlardan bilgi alınabilecek.

Birlikte yeneceğiz

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, koronavirüse karşı tüm imkânlarını seferber ederek yürüttükleri çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini söyledi. Kahramankazan’da 55 bin nüfuslu büyük bir aile olduklarını ifade eden Oğuz, bu kampanya ile mağduriyet yaşayabilecek aile ve vatandaşların mağduriyetlerini gidermeyi hedeflediklerini kaydetti. Oğuz, “Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Gün Yardımlaşma, gün birlik olma günüdür. Tüm zorlukları birlikte yeneceğiz. Hayırsever vatandaşlarımızı kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mansur Yavaş’ın çağrısına Başkentliler kulak verdi mask
Mansur Yavaş’ın çağrısına Başkentliler kulak verdi
Belediyeden 1000 haneye yemek servisi mask
Belediyeden 1000 haneye yemek servisi
Keçiören Belediyesi hastaneleri dezenfekte etti mask
Keçiören Belediyesi hastaneleri dezenfekte etti
Hamilelere özel acil yardım ambulansı mask
Hamilelere özel acil yardım ambulansı
Mamak Belediyesi’nden Evde Kalanlara Kitap Sürprizi mask
Mamak Belediyesi’nden Evde Kalanlara Kitap Sürprizi
Şehir dışından gelenlere dezenfekteli önlem mask
Şehir dışından gelenlere dezenfekteli önlem
Belediye Ekipleri 24 Saat Hizmette mask
Belediye Ekipleri 24 Saat Hizmette
Altındağ’da Ambulanslara Korona Önlemi mask
Altındağ’da Ambulanslara Korona Önlemi
Altındağ’da 4 bin aileye sosyal yardım başladı mask
Altındağ’da 4 bin aileye sosyal yardım başladı
Başkent’te İlk Espor Kulübü Kuruldu mask
Başkent’te İlk Espor Kulübü Kuruldu

Dün 14:56 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sokak Hayvanları Unutulmuyor mask
Sokak Hayvanları Unutulmuyor
Etimesgut Belediyesi Otelini Sağlık Çalışanlarına Tahsis Etti mask
Etimesgut Belediyesi Otelini Sağlık Çalışanlarına Tahsis Etti
Başkan Oğuz, 100 yataklı tesisi sağlık çalışanlarına tahsis etti mask
Başkan Oğuz, 100 yataklı tesisi sağlık çalışanlarına tahsis etti
Duraklara el dezenfekte üniteleri yerleştirildi mask
Duraklara el dezenfekte üniteleri yerleştirildi
Başkan Yavaş, Sağlık Çalışanlarına Verdiği Sözü Tuttu mask
Başkan Yavaş, Sağlık Çalışanlarına Verdiği Sözü Tuttu
Vefa Destek Grubu Gece Gündüz Görev Başında mask
Vefa Destek Grubu Gece Gündüz Görev Başında
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Koronavirüs ile ilgili doğru bilinen yanlışlar mask
Koronavirüs ile ilgili doğru bilinen yanlışlar
Turgut Altınok: “Parti ayrımı yapılmaksızın...” mask
Turgut Altınok: “Parti ayrımı yapılmaksızın...”
Başkan Yavaş’tan Su Faturalarında Düzenleme mask
Başkan Yavaş’tan Su Faturalarında Düzenleme
Başkan Altınok koronavirüsle ilgili mesaj yayımladı mask
Başkan Altınok koronavirüsle ilgili mesaj yayımladı
Etimesgut Belediyesi Otelini Sağlık Çalışanlarına Tahsis Etti mask
Etimesgut Belediyesi Otelini Sağlık Çalışanlarına Tahsis Etti
Huawei Merakla Beklenen 3 Yeni Telefon Modelini Tanıttı mask
Huawei Merakla Beklenen 3 Yeni Telefon Modelini Tanıttı

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL