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Dün 16:15 TSİ- Belediye G: Dün 16:30 TSİ

Hamilelere özel acil yardım ambulansı

Mamak Belediyesi yeni bir hizmet daha başlattı.

Elif Duman
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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir sorun haline gelen korona virüsüne ( Covid-19) karşı Mamak Belediyesi yeni bir hizmet daha başlattı. Bebeğini kucağına almak için gün sayan anne adaylarının gebelik sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için faaliyete geçen Mamak Belediyesi Acil Yardım Ambulansı, aileler tarafından da büyük bir beğeni topluyor. Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ni (444 0 149) arayarak evde bakım hizmeti alabilen anne adayları hem evde kalıyor hem de olası risklerden uzak tutuluyor.

Gebelik süreci takip ediliyor

Salgın sürecini en sağlık şekilde geçirmek adına ilçe genelinde birçok hizmet verildiğini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “ Hamileler içinde Mamak Belediyesi Acil Yardım Ambulansı’nı faaliyete geçirdik. Sağlık ekiplerimiz, Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi’ne gelen çağrılarla birlikte adrese giderek anne adayından gebelik süreci hakkında bilgi alıyor ve gerekli bakımları gerçekleştiriyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel bir sorun haline gelen korona virüsüne (Covid-19) karşı belediye olarak sahadayız. Gece gündüz demeden Mamaklılar için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan tek talebimiz ise temizlik kurallarına iyi uymaları ve yetkililerden gelen uyarıları dikkat edilerek tedbirli olmalarıdır.” dedi.
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Dün 16:15 TSİ Ankara/ Mamak- Belediye

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