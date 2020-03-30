Keçiören Belediyesi hastaneleri dezenfekte etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’i hızlı bir şekilde dezenfekte ettik, dezenfekte etmeye de devam ediyoruz. İnsanımız için sağlığımız için ve geleceğimiz için herkesin kurallara uyması lazım. Eğer kurallara uyulursa Türkiye bu felaketi, bu sıkıntıyı hızlı bir şekilde atlatacak ve hayatımız hızlı bir şekilde normale dönecektir.” dedi.

HASTANE BAHÇELERİ ÖNCE YIKANDI SONRA DEZENFEKTE EDİLDİ

Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Başkan Altınok’un talimatıyla ilçede bulunan hastanelerde ve etrafında dezenfekte çalışması yürüttü. Ekipler bu kapsamda Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisini ve bahçesini yıkayarak daha sonra dezenfekte etti. Hastane bahçesini köpükle ve tazyikli suyla yıkayarak hastaneye gelen vatandaşların sağlıklı ortamda hizmet almasını sağlayan ekipler ardından da belediyeye bağlı huzurevi bahçesinde yıkama ve dezenfekte çalışması yaptı.

“VATANDAŞIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, koronavirüs salgınına karşı toplum sağlığını korumak için her bir vatandaşın kurallara uyması gerektiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

“Koronavirüs tüm dünyayı tehdit ediyor. Şuanda dünya panik ve korku içerisinde. Keçiören Belediyesi olarak tedbirlerimizi sıkı bir şekilde aldık. Hatta bir kısım tedbirimizi birçok kurumumuzdan daha önce almıştık. İnsanımız için sağlığımız için ve geleceğimiz için herkesin kurallara uyması lazım. İnsan her şeyden değerlidir. Tüm kurum ve kuruluşlarımız başta olmak üzere belediyemize ait bütün tesislerimizde önlemlerimizi aldık. Bir taraftan da vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor, onların yardımına koşuyoruz.”