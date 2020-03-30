Belediyeden 1000 haneye yemek servisi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da Corona Virüs salgını nedeniyle evlerinde kalan 65 yaş üstü vatandaşları yalnız bırakmayan ve evlere yemek servisi yapan belediyenin aşevi ekiplerini ziyaret ederek kolaylıklar diledi.

İlçe genelinde yapılan ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarıyla Corona Virüsüne karşı ilk günden beri gece gündüz mücadele eden Yenimahalle Belediyesi, şimdi de kronik hastalığı bulunan ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerine sefertaslarıyla her gün, farklı 3 çeşit yemek götürüyor.

Yaşar, “Vatandaşımızın evine yemek götürüyoruz”

Evlerinde kalan vatandaşların mağdur olmaması için yapılan evlere yemek servisi hizmetini Şentepe bölgesinde yerinde inceleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “65 yaş üstü, kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımıza sokağa çıkma yasağı getirilmesi sebebiyle vatandaşların kapısına kadar yemek götürüyoruz. Bizim tespit ettiğimiz haneler dışında muhtarlarımızın da desteğiyle ulaştığımız 1000 aile var. Bu hizmet ile evlerinden çıkamayan bu ailelerimize düzenli olarak yemek servisi yapacağız. Kimsesi olmayan ve yemek yapacak durumda olmayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın yanında olacağız. Her ailenin kendine ait sefer tası olacak ve her gün üç çeşit yemeği vatandaşın kapısına kadar götüreceğiz. Yaşlısına sahip olmayan ve saygı duymayan bir toplumdan gelişmişlik bekleyemeyiz. Ülke olarak yaşadığımız bu zor süreci hep beraber dayanışma içerisinde ve yetkililerin belirttiği talimatlara uyarak kısa sürede atlatabileceğimize inanıyorum. Yalnız bu süreçte vatandaşlarımız gerek olmadıkça evlerinden dışarı çıkmaması, virüsün yayılım göstermesine engel olacağı için büyük önem taşımaktadır.” dedi.