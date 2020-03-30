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Mansur Yavaş’ın çağrısına Başkentliler kulak verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçlarında yoğun temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyor.

Elif Duman
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “EvdeKalAnkara” çağrısına Başkentliler kulak verdi. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların sayısı yüzde 84 azaldı. 2 Mart tarihinde toplam yolcu sayısı 1 milyon 696 bin 595 iken, bu sayı 27 Mart’ta 271 bin 782’ye kadar düştü.

Salgın hastalık riskine karşı toplu taşıma araçlarını azami ölçüde kullanmaları yönünde vatandaşlara uyarılarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “EvdeKalAnkara” çağrısı karşılık buldu ve toplu taşıma araçlarını kullanan Başkentlilerin oranı yüzde 84 oranında azaldı.

BAŞKENTLİLER UYARILARI DİKKATE ALIYOR

Ankara’da Başkan Yavaş’ın talimatıyla; EGO otobüsleri, ANKARAY ve Metro başta olmak üzere taksi ve dolmuşlar, istasyon ve duraklar günlük olarak dezenfekte ediliyor.

Teleferik hizmetini geçici olarak kaldıran, 65 yaş ve üstü vatandaşların serbest kart kullanımını da askıya aldıklarını açıklayan Başkan Yavaş’ın “ EvdeKal” ve “Sosyal Mesafeni Koru” çağırılarını Başkentliler karşılıksız bırakmadı. Alınan önlemler ve yapılan uyarıların ardından kent genelinde vatandaşların daha az sokağa çıktığı gözlemlenirken, toplu taşıma araçlarını kullananların sayısında 2-27 Mart tarihleri arasında yüzde 84 oranında azalma yaşandı.

Raylı Sistemler Daire Başkanlığı verilerine göre;  2-27 Mart tarihleri arasında ANKARAKART kullanımı EGO Otobüsleri, Teleferik, ANKARAY, Metro, ÖTA, ÖHA ve TCDD gibi toplu taşıma araçlarında günden güne azaldı. Başkent’te toplu taşıma araçlarını kullanan yolcu sayısı 2 Mart’ta 1 milyon 696 bin 595 iken, bu rakam 27 Mart’ta 271 bin 782’ye kadar düştü.
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Dün 16:35 TSİ Ankara- Belediye

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