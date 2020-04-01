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Oğuz, "Vatandaşlarımız yeter ki evlerinde kalsın"

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğu özel ekipler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Elif Duman
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Kahramankazan Belediyesi, koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için kurduğu özel ekipler çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ekipler, evlerinden çıkması yasak olan vatandaşların alışveriş, ilaç, kişisel bakım ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarını ayaklarına kadar götürüyor.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un talimatıyla, koronavirüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının hemen ardından, belediye bünyesinde özel ekipler oluşturulmuştu.

Ekipler telefon başında

Oluşturulan özel ekipler evlerinden çıkması yasaklanan vatandaşların ayağına giderek, temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, yaşlı ve hasta vatandaşların alışveriş, ilaç, kişisel bakım ve sağlık hizmetlerine erişim başta olmak üzere tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, 814 53 00 / 1382, 0 537 040 67 59 ve 444 3 902 numaralı telefonları arayabilecek. Telefonun başında teyakkuz halinde bekleyen ekipler, evlerinden çıkması yasak olan vatandaşların alışveriş ya da ilaca ulaşma gibi ihtiyaçlarının yanı sıra, fatura yatırmadan maaş çekmeye, sağlık hizmetlerinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarının giderilmesi için yardımcı oluyor.

İneklerine yem istedi

İçören Mahallesi’nde yaşayan ve yaşları itibarıyla evlerinden çıkmaları kısıtlanan Müzeyyen ve Halim Özkütük çifti, ekiplerden yemi biten inekleri için yem istedi. Müzeyyen Teyze ve Halim Amca’nın talimatı doğrultusuna harekete geçen ekipler, inekler için aldıkları yemleri kendilerine teslim etti.

Sıcak yemek ikram ediliyor

Kahramankazan Belediyesi ayrıca, evlerinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunanlar ile ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç vatandaşlara ücretsiz olarak sıcak yemek ikramında bulunuyor. Ekipler evlerinde ziyaret ettikleri vatandaşlara yemeklerini bırakarak, hâl hatır sorup sohbet ediyor.

Aynı evladımız gibiler

Yaşlı ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar, ayaklarına kadar getirilen hizmetten duydukları memnuniyeti, “Başkanımız Serhat Oğuz’dan ve belediye görevlilerimizden Allah razı olsun. Evlatlarımız nasıl bizimle ilgileniyorsa bizimle aynı onlar gibi ilgileniyorlar” sözleriyle ifade ediyor.

Siz evde, biz görev başında

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, evlerinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, “Vatandaşlarımız yeter ki evlerinde kalsın, biz onların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuş durumdayız. Sizler evlerinizde bizler görevimizin başındayız. Ekiplerimiz bu kapsamda özverili çalışmalar yürütüyor. Sokağa çıkması yasak olan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız, bu melanet virüsü hep birlikte yeneceğiz.” diye konuştu.
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Dün 13:02 TSİ Ankara/ Kahramankazan- Belediye

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