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Dün 13:27 TSİ- Belediye G: Dün 14:17 TSİ

Sincan Belediyesi'nden “Dijital” Başarı

Koronavirüs salgınına karşı tüm etkinliklerini internet ortamına taşıyan Sincan Belediyesi, birbirinden önemli konu ve konukları evlerinize getiriyor. Etkinlikler yalnızca büyüklere değil, çocuklara da hitap ediyor.

Elif Duman
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Koronavirüs salgını Türkiye’ye girmeden tüm önlemlerini alan Sincan Belediyesi, vatandaşlara evde kültür-sanat imkanı sunuyor.

Vatandaşlara evde kalmaları konusunda sıklıkla uyarılarda bulunan Sincan Belediyesi, eğitime verilen arayla birlikte hem yetişkinler hem de çocuklar için hazırladığı kültür-sanat etkinliklerini internet ortamına taşıdı. Vatandaşların evde daha verimli zaman geçirmesi, hem çocukların hem de büyüklerin yeni şeyler öğrenmesi için birbirinden önemli konu ve konuklar özenle seçildi. Böylece evdeki çocuklara uzaktan eğitim, büyüklere ise keyifli zaman geçirme fırsatı sunuldu.

Peki dijital ortamda neler var? Vatandaşlar edebiyat sohbetleri, tarih söyleşileri, kişisel gelişim eğitimleri, seminerler, tiyatro ile keyifli vakit geçirebilecek. Öğrenciler bilgisayar eğitim kursları ile kendilerini geliştirme fırsatı bulacak, verimli ders çalışma tekniklerini öğrenebilecek. Ayrıca robotik kodlama eğitimi ile çocukların analitik düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesi amaçlanıyor.

Uygulamalı spor dersleri ile vatandaşlar sokağa çıkmadan spor yapabilecek. Ve müziğe gönül veren gençler e-konservatuvar sayesinde yeni bir enstrüman çalma ve kendini geliştirme imkanı bulacak. Tüm bu etkinliklere ekultur.sincan.bel.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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Dün 13:27 TSİ Ankara/ Sincan- Belediye

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