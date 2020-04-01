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Dün 13:41 TSİ- Belediye G: Dün 14:31 TSİ

50 Bin Dezenfektan Vatandaşa Dağıtılacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: ''Dezenfektan üretim kapasitmizi artırdık.''

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyeye ait laboratuvarlarda uzman kimyagerler tarafından üretilen dezenfektanların üretim kapasitesini artırarak vatandaşa da dezenfektan dağıtımının yapılacağını belirtti. Altınok, “ Koronavirüs salgını nedeniyle artan dezenfektan talebini karşılamak için üretimlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Vatandaşımız için 50 bin adet dezenfektanın dağıtımına da önümüzdeki günlerde başlayacağız” dedi.

VATANDAŞA 50 BİN DEZENFEKTAN DAĞITILACAK

Keçiören Belediyesi, Başkan Turgut Altınok’un talimatıyla dezenfektan üretim kapasitesini artırmak için alt yapı çalışmalarını tamamladı. Uzman kimyagerler tarafından gerçekleştirilen üretimle başkentteki hastanelere, kamu kurum ve kuruluşlarına destek veren Keçiören Belediyesi, üretim kapasitesini daha da artırarak vatandaşa 50 bin adet dezenfektan dağıtımı yapmaya hazırlanıyor.

MİLLİ DAYANIŞMA TAM DESTEK

Başkan Altınok, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi her alanlarda yerine getirdiklerini belirterek, “Nice zorlukları omuz omuza aşmış ecdadın torunları olarak dünyayı etkisine altına alan koronavirüsle mücadelemizi de millet olmanın bilinci ve disipliniyle sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na tam destek veriyoruz.” dedi.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ GÖSTERECEĞİZ”

Başkan Altınok, Keçiören Belediyesinin birçok alanda salgına karşı tedbir ve salgınla mücadele çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi:

“Sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşımıza el uzatarak, 60 yaş üstü vatandaşımızın alışveriş, ev tadilatı ve marangoz işleri gibi taleplerini karşılayarak bu zor günleri el ele aşmanın gayreti içerisindeyiz. Pazar yerleri işgaliye bedellerini de 2 ay süreyle erteleyerek pazarcılarımıza destek olduk. Evlerinde kalmaya özen gösteren Keçiörenli hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirebilmesi için de ‘Haydi Keçiören Balkonlara’ sloganıyla Nisan ayı boyunca hareket halindeki üstü açık otobüsümüzle konserler düzenleyeceğiz. ‘ Kitap Çağır’ sistemini kurarak vatandaşlarımıza evlerinden çıkmadan online ortamdan kitap talep etme imkanı sağladık. Bu destek kapsamında ilçemizde de bir yardım kampanyası başlatıp parti ve düşünce ayrımız gözetmeksizin birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz.”
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Dün 13:41 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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