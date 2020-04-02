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02 Nisan 2020- Belediye

Sincan Belediyesi'nden Sağlıkçılara Çorba İkramı

Koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçen ülkemizde sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveriyle çalışıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgını nedeniyle zor bir süreçten geçen ülkemizde sağlık çalışanları gecesini gündüzüne katarak büyük bir özveriyle çalışıyor. Kimi annesini babasını göremiyor, kimi de çocuklarını. Sincan Belediyesi sağlıkçılarımızın bir nebze de olsa ev hasretini dindirebilmek için sıcacık bir ikramda bulunmaya başladı.

Sincan Belediyesi fedakar sağlık çalışanlarına kucak açtı

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkemizde sağlık çalışanları fedakarca, gece gündüz demeden canlarını hiçe sayarak görev yapıyor. Sincan Belediyesi ailelerinden, sevdiklerinden uzak kalan sağlıkçılarımız için harekete geçti.

Daha önce sabah saatlerinde Sincanlı vatandaşlar için kaynayan çorbalar, bu kez sağlıkçılarımız için hazırlandı. Belediye ekipleri hazırlanan çorbayı Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanlarına ikram etti.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan kaleme aldığı mektupta sağlıkçılar için her türlü desteği vereceklerini vurgulamış “Allah’ın izni ve sizlerin gayreti ile bu musibeti de bertaraf edeceğiz. Sizlerin bu özverili çalışmanız sonsuza dek unutulmayacaktır.” ifadelerini kullanmıştı.
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02 Nisan 2020 Ankara/ Sincan- Belediye

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