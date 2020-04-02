ATO Başkanı Baran’dan Kısa Çalışma Ödeneği Çağrısı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinin üretim, ticaret ve istihdam kaybı yaşanmadan atlatılmasının çok önemli olduğunu belirterek, ATO üyelerine çalışanlarını ücretsiz izne göndermek yerine Kısa Çalışma Ödeneği imkânından yararlanmaları çağrısında bulundu. Baran, “İstihdamı korumak için üyelerimiz Kısa Çalışma Ödeneğine başvuruda bulunabilir.” dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sonucu faaliyeti yavaşlayan veya durdurulan ATO üyelerinin istihdamı düşürmeden bu süreci geçirmelerinin ekonominin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğuna dikkat çekti.

Salgınla mücadele sürecinde birlik ve beraberliğin önemine değinen Baran, Kısa Çalışma Ödeneğinin işçinin de işverenin de lehine bir uygulama olduğunu kaydetti.

Uygulamanın işçiye gelir sürekliliği hakkı tanırken işverene de çalışanını kaybetmeme imkânı sağladığına dikkat çeken Baran, “Koronavirüsün etkileri bittiğinde işimize gücümüze kaldığımız yerden ve daha sıkı sarılarak devam etmemiz gerekiyor. Bunu ancak yetişmiş, nitelikli işgücümüzü kaybetmeden, onları üretimin, ticaretin içinde tutarak yapabiliriz. Bu konuda üyelerimizin ihtiyacı olan kaynağı kısa çalışma ödeneği sağlıyor. Başvurularınızı yapın ki çalışanlarınız da maaşsız kalmasın.” dedi.

Baran, ödenekten yararlanılan çalışanın Genel Sağlık Sigortası primlerinin ödendiğini de kaydetti.

İş yerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak üçte bir oranında azaltılmasının, faaliyetin kısmen ya da tamamen durdurulmasının kısa çalışma ödeneğinde temel şart olduğunu hatırlatan Baran, “Üyelerimiz, sektör ayrımı olmaksızın İŞKUR üzerinden kısa çalışma ödeneğine başvuruda bulunabilir.” dedi.

Başvuruda, çalışanların 450 prim günü ve 60 gün hizmet akdini tamamlama şartının bulunduğunu hatırlatan Baran, çalışan sayısı limitinin ise olmadığını söyledi.

Baran, “Kısa çalışma ödeneğine başvurular ancak işverenler tarafından yapılabiliyor. Buradan tüm üyelerimize kısa çalışma ödeneğine başvurmaları için çağrıda bulunuyorum” diye konuştu. Baran, başvuruların elektronik ortamda da yapılabileceğini bildirdi.