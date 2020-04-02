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02 Nisan 2020- Belediye

Kaçak Maske Üreten İşletmeye Baskın

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında merdiven altı kaçak maske üreten işyerine cezai işlem yapıldığını belirtti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sırasında merdiven altı kaçak maske üreten işyerine cezai işlem yapıldığını belirtti. Altınok, “Fırsatçılara, fahiş fiyatla ürün satanlara ve gıda güvenliğine dikkat etmeyen işletmelere yönelik denetimlerimizi sıklaştırdık. Koronavirüs salgını nedeniyle piyasada bulunması zorlaşan maske ya da dezenfektanları merdiven altı üreterek piyasaya süren sahtekârlara da meydan bırakmıyoruz.” dedi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Keçiören Belediyesi zabıta ekipleri Ayvalı Mahallesinde sürdürdükleri denetimler sırasında bir terzi dükkânına baskın yaparak kaçak yolla yapılmış kullanılmaya hazır yüzlerce maske ele geçirdi. Sağlıksız ve yasal olmayan koşullarda maske üretimi yapan dükkân sahibine idari işlem gerçekleştiren zabıta ekipleri, piyasaya sürülmeden ele geçirilen maskelere el koyarak yediemine teslim etti.

“MERDİVEN ALTI ÜRETİME ASLA İZİN VERMEYİZ”

Hijyenik olmayan, merdiven altı ortamlarda üretilen ürünlerin insan sağlığı için tehlikeli olduğuna vurgu yapan Başkan Altınok, koronavirüs salgınını fırsat çevirmenin ticaret ahlakına uygun olmadığını da söyleyerek şunları dile getirdi:

“Fırsatçılık yapan her kim olursa olsun gereken yasal işlemleri yapmaktan çekinmeyeceğimizi her fırsatta dile getirdik. Nitekim geçtiğimiz günlerde de bir binanın deposunun gizli bölmesinde yaklaşık 3 tona yakın kaçak dezenfektan ele geçirmiştik. Merdiven altı üretim yapan şahıslara zabıta ekiplerimiz göz açtırmıyor. Vatandaşımızın sağlığını tehdit eden merdiven altı hiçbir üretime asla izin vermeyiz.”
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02 Nisan 2020 Ankara/ Keçiören- Belediye

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