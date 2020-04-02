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02 Nisan 2020- Gündem

TPF tüketicileri alışveriş saatleri konusunda uyardı

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini gösteren Koronavirüs (Covid-19) salgını süresince tüketicilerin market alışverişlerini daha rahat şekilde gerçekleştirmeleri için uyarıda bulundu

Elif Duman
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Türkiye Perakendeciler Federasyonu, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini gösteren Koronavirüs ( Covid-19) salgını süresince tüketicilerin market alışverişlerini daha rahat şekilde gerçekleştirmeleri için uyarıda bulundu. Türkiye’nin 81 ilinde yer alan yerel marketlerde gerçekleştirilen alışverişlerin saat 16.00-20.00 arasında yoğunlaştığı belirtilirken, hem tüketicilerin ve çalışanların sosyal mesafeyi koruyabilmeleri, hem de market çalışanlarının devamlı olarak hijyenik ortam yapısını sağlayabilmeleri açısından yoğunluğa mahal verilmemesi adına, alışverişlerin günün farklı saatlerine yayılarak gerçekleştirilebileceği hatırlatıldı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu, Koronavirüs salgınına karşı Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından önerilen tedbirleri uygulayarak, Türkiye’nin dört bir yanındaki üyeleriyle beraber mücadeleye destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda tüm market çalışanlarına maske kullanımını ve 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verilmesini tavsiye eden Federasyon yönetimi halkın en sağlıklı ve verimli şekilde market alışverişlerini gerçekleştirebilmesi için yeni önerilerde bulunuyor. Buna göre genel tüketici eğilimi olarak 16.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği görülen market alışverişlerinin, hem tüketicilerin ve çalışanların sosyal mesafeyi koruyabilmeleri, hem market çalışanlarının devamlı olarak hijyenik ortam yapısını sağlamaları açısından yoğunluğa mahal verilmemesi adına, alışverişlerin sabah saatlerinden itibaren günün farklı saatlerine yayılarak gerçekleştirilmesini salık verildi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün yaptığı açıklamada, ’81 ilimizdeki yerel marketlerimizde, koronavirüs salgın sebepli zor şartlar altında çalışan tüm üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımız hizmet anlamında bir destan yazıyor. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek az. Bu dönemde hem halkımızın hem de çalışanlarımızın sağlıklarını göz önüne alarak bir dizi önlem alarak tavsiyelerde bulunduk. Son dönemde üyelerimizden aldığımız bilgilere göre halkımız alışverişlerini 16.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştiriyor. Hepimizin bildiği üzere bu dönemde alınan önlemlerin en başta geleni sosyal mesafeyi korumaktır. Biz de hem bu önlemi daha yaygın şekilde uygulayabilmek hem de marketlerimizin dezenfektasyon işlemlerinin sürekliliğinin sonuç olarak halkımıza en sağlıklı alışveriş ortamını sağlayabilmek için kendilerine alışverişlerini akşamüstü saatlerinden çok günün farklı saatlerinde gerçekleştirmelerini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde her anlamda sosyal mesafemizi koruyabileceğimize ve bu dönemi en kısa sürede atlatarak normal şartlara geri dönebilmeyi umuyoruz.’ dedi.

02 Nisan 2020 - Gündem

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