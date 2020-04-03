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03 Nisan 2020- Gündem

Koronavirüs Tedavisi Gören Rüştü Reçber'in Son Durumu Ne?

Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü Acıbadem Maslak Hastanesi’ne yatışı gerçekleştirilen eski Milli Kaleci Rüştü Reçber’den sevindirici haber geldi.

Elif Duman
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Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü Acıbadem Maslak Hastanesi’ne yatışı gerçekleştirilen eski Milli Kaleci Rüştü Reçber’den sevindirici haber geldi.

Türk futbolunun sevilen ismi Rüştü Reçber’in tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri verdi:

“Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir.”

03 Nisan 2020 - Gündem

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