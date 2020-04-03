Abdi İbrahim, COVID-19 Tedavisinde Otoritelerce Önerilen İlacının Üretimine Başladı

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, ‘‘Ülkemizin yüzde yüz yerli sermayeli en büyük ilaç şirketi olarak 108 yıldır hayatı iyileştirme misyonumuzla hareket ediyoruz. Yaşadığımız bu zorlu süreçte de Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen salgınla mücadele seferberliğine tam destek vererek, tüm imkanlarımızı devreye soktuk. Sağlık Bakanlığı’nın COVID-19 tedavi protokollerinde yer alan bir ilacımızın ilk parti üretimini yaparak Bakanlığımıza teslim ettik.‘’ dedi.

Nisan ayı içinde üretilecek 1.600.000 tablet ile yıl sonuna kadar yapılacak tüm üretimi de Bakanlığa bağışlayacaklarını açıklayan Barut, ‘’Bu ilacın, insanlarımızın sağlığı için cansiperane şekilde gecesini gündüzüne katarak çalışan doktorlarımızın, eczacılarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın mücadelesine destek olması en büyük temennimiz.” dedi.

Türkiye’de ilaç sektörünün büyümesine ve gelişmesine 108 yıldır öncülük eden Abdi İbrahim, tüm dünyayı etkisi altına alan salgınla mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı COVID-19 tedavi protokollerinde yer alan ilacının ilk parti üretimini gerçekleştirerek Sağlık Bakanlığı’na teslim etti. Abdi İbrahim, İstanbul Esenyurt’ta bulunan tesislerinde Nisan ayı içinde üreteceği 1.600.000 tablet ile bu ilacın yıl sonuna kadar yapılacak tüm üretimini de Bakanlığa bağışlayacak.

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “COVID-19’un tedavi protokolünde yer alan ilacın hâlihazırda Türkiye’deki tek yerli üreticisi olarak, tüm dünyada çok yüksek talep artışı ile karşı karşıya olan hammaddeyi Dışişleri Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın sahada bize verdiği destek ile derhal tedarik ederek ilk parti üretimini gerçekleştirdik ve Sağlık Bakanlığımıza teslim ettik. Bu ilacın yıl sonuna kadar yapacağımız tüm üretimini bağış yoluyla Türk tıbbının hizmetine sunacağız. Salgınla mücadelede hastalarımız ve sağlık çalışanlarımız için değer yaratmak en büyük temennimiz.” dedi.

Dünyanın ve Türkiye’nin daha önce deneyimlemediği bir salgınla karşı karşıya olduğunu, toplumlar ve kurumlar açısından zorlu bir sınavdan geçildiğini ifade eden Barut, şunları söyledi:

“İnsanlık tarihi boyunca her dönemde salgın hastalıklar çok ciddi can kayıplarına yol açtı. Bulunduğumuz çağda da beklenmedik yeni salgınlarla karşılaşmaya devam ediyoruz. İlk etapta Çin’de ve daha sonra dünyanın birçok ülkesinde hızla yayılmaya başlayan COVID-19’la ilgili gelişmeleri biz de yakından takip ediyoruz. Söz konusu salgınla ilgili endişe verici gelişmelere karşı hükümetimiz ve Sağlık Bakanlığımız önemli bir mücadele ortaya koyuyor. Sağlık Bakanlığımızın koordinasyonunda alınan önlemlere ve özellikle de evden çıkmama önerilerine hep birlikte uymamız büyük önem taşıyor.”

“Tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız”

Sağlık Bakanlığı tedavi protokolünde birincil tedavi önerileri içinde yer alan ilacın, diğer tedavilerle birlikte virüsle mücadelede güçlü bir katkı sunmasını beklediklerini belirten Barut, “Abdi İbrahim olarak, iyileştirme misyonumuz doğrultusunda, sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne dünyanın ve ülkemizin savaştığı salgınlarla şirket olarak biz de var gücümüzle savaştık. Tam 108 yıldır işimizi, sektörümüz, ülkemiz ve nihayetinde tüm insanlık için tutkuyla ve en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Doktorlarımız, eczacılarımız, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın üstün bir gayret, hiçbir zaman unutulmayacak bir fedakarlık ve sarsılmaz kararlığı ile yürütülen salgınla mücadele seferberliğine biz de üretime ara vermeden, hastaların ihtiyaç duyduğu ilaçları onlara kesintisiz ulaştırarak katılıyoruz. Ülkemizin maruz kaldığı virüs tehdidinin en kısa sürede sonlanması için tüm imkanlarımızı devreye soktuk. Değerini, ülkesine ve ülke insanlarına yaptığı katkılarla ölçen bir şirket olarak, dünyanın ve ülkemizin bu zorlu süreci en kısa zamanda ve az kayıpla atlatması en büyük temennimiz.” dedi.