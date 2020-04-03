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03 Nisan 2020- Gündem

Yiğiner: ''Devletimizin ve milletimizin yanındayız''

Ankara Şoförler, Minibüsçüler, Kamyoncular ve Bilumum Nakil Vasıtaları Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Yiğiner, Milli Dayanışma Kampanyası'na 150 bin liralık destekte bulunduklarını açıkladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Şoförler, Minibüsçüler, Kamyoncular ve Bilumum Nakil Vasıtaları Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Yiğiner, Milli Dayanışma Kampanyası'na 150 bin liralık destekte bulunduklarını açıkladı. Başkan Yiğiner, "Dünyayı saran  Koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele ülkemizde de tüm hızıyla sürerken, bizler de karınca kararınca destekle devletimizin ve milletimizin yanındayız." dedi.

Başkan Yiğiner yaptığı açıklamada; "Şeyh Edebali hazretlerinin damadı Osman Gazi'ye nasihatlerinde buyurduğu; 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' sözünde olduğu gibi bizler de bu zor zamanlarda elimizden geldiğince maddi ve manevi olarak devletimizin ve milletimizin yanında olacağız. Ülkemizin ve devletimizin selameti için ne yapsak azdır. Ankara Şoförler Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi olarak, ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın  Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na 150 bin Türk Lirası bağışta bulunduk. Ayrıca, kooperatif ortağı şoför esnafımızın yanı sıra ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza da dağıtılmak üzere 200 liralık alışveriş çeklerini hazırladık.

Gün kenetlenme ve fedakârlık günüdür. Gün devletçe ve milletçe tek yürek olma günüdür. İşte bu duygular bizi biz yapan en büyük zenginlik ve değerdir. Bizler Cenab-ı Allah’ın izni ile 'Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız'. İnşallah hep birlikte bu zor günleri aşacağız. İşte buna olan inancım tamdır. Hayattan kopmadan, devletimizin aldığı koronavirüs tedbirlerine millet olarak uyarak, inşallah en kısa sürede ve asgari can kaybıyla bu küresel felaketi atlatacağız. Cenab-ı Allah devletimizi ve milletimizi korusun." ifadelerini kullandı.

03 Nisan 2020 - Gündem

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