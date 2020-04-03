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03 Nisan 2020- Belediye

Büyükşehir'den Sıcak Yemek Seferberliği

Başkent’te koronavirüs salgıyla mücadelesini etkin şekilde sürdüren ve toplum sağlığını önceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik kumanya ve gıda kolisi desteğinin dışında sıcak yemek imkanı da sağlıyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle risk grubunda bulunan vatandaşlara, işlerini kaybedenlere, sağlık çalışanlarına ve yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerine günde üç öğün sıcak yemek dağıtımına başladı. BELPA Mutfağında hijyenik şartlarda hazırlanan ve vakumlu yemek paketleme makinesinde el değmeden ambalajlanan yemekler 8 saat boyunca tazeliğini koruyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “6 Milyon Tek Yürek” çağrısına firmalar kadar hayırsever vatandaşlar ve diğer illerin belediye başkanları gıda desteği yaparak katkıda bulunuyor.

Salgın hastalık yüzünden evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar başta olmak üzere Büyükşehir tarafından kiralanan öğrenci yurtlarında kalan sağlık çalışanlarına, kağıt toplayıcılarına, kalacak yeri olmayıp Barınma ve Şefkat Evleri'ne yerleştirilen vatandaşlara sıcak yemek servisine başlandı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı BELPA A.Ş. Mutfağında hijyenik ortamda pişirilen sıcak yemekler araçlarla vatandaşlara ulaştırılıyor.

ÖNCELİK SOSYAL BELEDİYECİLİK

“Vakumlu Yemek Paketleme Makinesi” ile el değmeden paketlenen sıcak yemekler, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sosyal belediyecilik ilkesi kapsamında ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Gıda güvenliğinden taviz vermeden hizmet veren BELPA A.Ş. Mutfağında hazırlanan ve Başkent'in dört bir yanına götürülen sıcak yemekler sayesinde günlük 15 bin kişi sıcak yemek yeme imkanı buluyor.

Üç öğün sıcak yemek sağlayarak vatandaşların gerekli besin ve vitaminleri almalarını önemsediklerini belirten BELPA A.Ş. Koordinatörü İrfan Ertekin, şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın başlatmış olduğu '6 Milyon Tek Yürek' kampanyası Başkentliler tarafından büyük karşılık buldu. Bizler de BELPA A.Ş. çalışanları olarak mümkün olduğunca vatandaşlarımızın bu duyarlılığının karşılıksız kalmaması için belediyemiz bütçesinden karşılanan ve vatandaşlarımızın yaptıkları bu tür bağışları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Mutfağımızda her gün 3 öğün hijyenik koşullarda hazırladığımız 15 bine yakın sıcak yemek yeni temin ettiğimiz makinemiz sayesinde steril bir şekilde paketlenerek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılıyor.”

Vakumlu Yemek Paketleme Makinesi sayesinde yemeğin insan teması olmadan ambalajlandığını ifade eden BELPA Mutfağı Aşçıbaşısı Öztürk Şimili ise, “Makine 2 saatte 2 bin 328 kap yemeği paketleme özelliğine sahip. Paketlendikten itibaren 8 saat boyunca virüs ve bakterilerden koruma sağlıyor ve mikrodalga fırında da gönül rahatlığıyla kullanılabilir” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ'IN DESTEK ÇAĞRISINA YOĞUN İLGİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya hesapları üzerinden “6 Milyon Tek Yürek” çağrısına hayırsever vatandaşlardan, firmalardan ve belediye başkanlarından da destek yağıyor.

Büyükşehir Belediyesine 65 bin ayran ve 156 bin puding desteği verdiklerine belirten Eker Süt ve Süt Ürünleri Bölge Sorumlusu Burak Kaya, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş'ın başlattığı sosyal sorumluluk proje çağrısına uyarak, sofrada bizim de tuzumuz olsun dedik. Firmamız olarak elimizden geldiği kadar destek olmak istedik”  derken, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu da 1 kilogramlık paketler halinde toplam bin adet çay yollayarak kampanyaya destek oldu.
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03 Nisan 2020 Ankara- Belediye

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