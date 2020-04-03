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03 Nisan 2020- Belediye

Başkan Altınok, ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ için maaşını bağışladı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından `Biz Bize Yeteriz Türkiyem` sloganıyla başlatılan ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ için maaşını bağışlayarak destek verdi.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüs (Covit-19) salgınının ardından virüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ` Biz Bize Yeteriz Türkiyem` sloganıyla başlatılan ‘ Milli Dayanışma Kampanyası’ için maaşını bağışlayarak destek verdi.

“BÜTÜN VATANDAŞLARIMIZI DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUM”

Başkan Altınok, bağış kampanyasına ilişkin bir de mesaj yayınlayarak herkesi birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmaya davet etti. Altınok mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Keçiören olarak her türlü desteği vermeye hazırız. Ayrıca ben de maaşımı başlamak suretiyle kampanyaya destek veriyorum. Parti, düşünce, ideoloji ne olursa olsun böyle bir günde Türkiye el ele vermelidir. Bugün siyaset yapma günü değil, bugün ayrışma günü değil, bugün birlik ve beraberlik günüdür. Çünkü bütün dünya yanıyor, bütün dünya bir bedel ödüyor. Bizim dünyadan farkımız; birbirimize kenetlenmiş halde birbirimize kapımızı, soframızı açarak elimizden gelenleri yapıyor olmamızdır. Peygamber efendimiz (s.a.v) de, ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ buyurmuştur. Bütün vatandaşlarımızı bu birliğe, beraberliğe, dayanışmaya, kaynaşmaya ve sevgiye davet ediyorum.”

“50 BİN DEZENFEKTAN DAĞITACAĞIZ”

Altınok, Dünya ekonomisini derinden etkileyen salgınla birlikte sosyal yardıma ihtiyaç sahibi vatandaşa el uzattıklarını, 60 yaş üstü vatandaşın da alışveriş, ev tadilatı ve marangoz işleri için ekip yönlendirdiklerini de söyleyerek şunları aktardı:

“Atölyelerimizde virüs maskesi ve laboratuvarlarımızda dezenfektan üretimine başladık. Maske ve dezenfektan malzemelerini Başkentimizdeki hastanelerimizin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarımızla da paylaşarak salgınla mücadeleye katkı sağlayacağız. Keçiörenli vatandaşlarımıza da 50 bin dezenfektan dağıtacağız.  Pazar yerleri işgaliye bedellerini de 2 ay süreyle erteleyerek pazarcılarımıza destek olduk. Evlerinde kalmaya özen gösteren Keçiörenli hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirebilmesi için de “Haydi Keçiören Balkonlarımıza” sloganıyla Nisan ayı boyunca hareket halindeki üstü açık otobüsümüzle konserler düzenleyeceğiz. “Kitap Çağır” sistemini kurarak vatandaşlarımıza evlerinden çıkmadan online ortamdan kitap talep etme imkanı sağladık.  Bu destek kapsamında ilçemizde de bir yardım kampanyası başlatıp parti ve düşünce ayrımız gözetmeksizin birlik ve beraberliğimizi göstereceğiz. Ayrıca ülkemiz bir gıda merkezidir. Denetimlerimiz sırasında marketlerde her türlü ürünün var olduğunu gözlemliyoruz. Fırsatçılık yapanlarla karşılaşınca da gereken yasal işlemleri derhal uyguluyoruz. Rabbimden; devletimizi, milletimizi ve tüm insanlığı bu salgın felaketinden bir an önce kurtarmasını diliyorum.”
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03 Nisan 2020 Ankara/ Keçiören- Belediye

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