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03 Nisan 2020- Belediye

Keçiören Belediyesi'nin “Tek Tıkla Kitap Kapında” hizmeti yoğun ilgi gördü

Keçiören Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmaya özen gösteren vatandaşlar için ‘Kitap Çağır’ sistemini hizmete soktu.

Elif Duman
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Keçiören Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalmaya özen gösteren vatandaşlar için ‘ Kitap Çağır’ sistemini hizmete soktu. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızı hem kitap okumaya teşvik etmek hem de evlerinden çıkmadan istedikleri kitaplara ulaşmalarına imkân sağlamak için ‘Kitap Çağır’ sistemini belediyemizin web sitesinde işletmeye başladık. Kütüphanemizdeki 40 bini aşkın kitabı evinde kalan vatandaşlarımıza mobil ekiplerimiz vasıtasıyla götürüyoruz.” dedi.

EVDEN ÇIKMADAN 40 BİN KİTABA ULAŞMA İMKÂNI

Keçiören Fatih Kütüphanesi’ndeki 40 bin kitaba evden çıkılmadan ulaşılabilmesi için devreye sokulan Kitap Çağır sistemi Keçiörenlilerden büyük ilgi gördü. Bir günde 552 kitap talebi alan Keçiören Belediyesi, kütüphanede kurduğu ekipler aracılığıyla, kitaplara temasın önüne geçerek ve poşet içerisinde dezenfekte edilmiş halde vatandaşların adreslerine ulaştırmaya başladı.

“VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNDE KALMALI”

Kitap Çağır sitemi üzerinden bir günde 552 talebin geldiğine dikkati çeken Başkan Altınok, Keçiörenlilerin uygulamaya gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Altınok, “Salgınla mücadele ederken vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak yerel yönetimler olarak bizim temel görevimizdir. İnsanlarımızın sağlığı ve yarınlarımızın aydınlığa açılması için evde kalmaya devam edelim. Vatandaşlarımız evlerinde kalsın, biz onlara her alanda hizmet götürmeyi sürdüreceğiz.” dedi.

KİTAP ÇAĞIR NAŞIL İŞLİYOR?

Keçiören Belediyesi web sitesi üzerinden ‘https://www.kecioren.bel.tr/kitap-sorgu.html linkini tıklayan vatandaşlar Kitap Çağır bölümüne giriş yaparak Fatih Kütüphanesinde kitap sorgulaması yapıyor. İstenilen kitap kütüphanede mevcut ise Fatih Kütüphanesinden vatandaşa onay bilgilendirme maili gönderiliyor. Eğer istenilen kitap ödünç verilmiş ya da kütüphanede yok ise vatandaş telefonla aranarak veya yine mail gönderilerek bilgilendiriliyor. Vatandaş farklı bir kitap almak istiyorsa tercih ettiği diğer kitaplar adreslerine teslim ediliyor. Talep edilen kitap el teması kurulmadan, ıslanmayacak şekilde dezenfekte edilerek poşetleniyor ve özel ekipler tarafından vatandaşın adresine ulaştırılıyor. Kitap teslim tutanağına, ödünç verilme süresi ve ne zaman geri alınacağı yazılıyor. Ödünç kalma süresi dolan kitaplar vatandaşlardan toplanarak tekrar dezenfekte edilip, talep edilmeye hazır hale getiriliyor.
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03 Nisan 2020 Ankara/ Keçiören- Belediye

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