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03 Nisan 2020- Belediye

Büyükşehir'den Esnafa Tam Destek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkentli esnafa destek olmayı sürdürüyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Belediye ve bağlı şirketlerinden alacağı olan 570 esnafa nakit ödeme yapacaklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda “Zor günlerinde de yanlarında olmaya devam edeceğiz, birlikte başaracağız” sözleriyle esnafa seslenen Başkan Yavaş, “Zor duruma düşen küçük esnafa yardımcı olabilmek için belediyemiz ve bağlı şirketlerinden alacağı olan 570 esnafımıza toplam 9 milyon 204 bin TL ödenmesine karar verdik.” dedi.

Başkan Yavaş’ın talimatıyla ihtiyaç sahibi olan diğer esnaf grupları ile simitçi, dolmuşçu ve taksici esnafına da nakit destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi, çalıştıkları işletmeleri kapanan müzisyenler ile Ankara Kalesi’nde kağıt toplayıcılığı yapan vatandaşları da unutmadı.

İş yerini kaybeden binlerce esnafa acil nakit desteği sağlayacaklarını açıklayan Başkan Yavaş son olarak Belediye ve bağlı şirketlerinden alacağı olan 570 esnafa ödeme yapacaklarını söyledi.

BAŞKAN YAVAŞ: “ZOR GÜNLERİNDE ESNAFIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ”

Sosyal medya hesapları üzerinden esnafa yapılacak desteğin detaylarını paylaşan Başkan Yavaş, “Zor duruma düşen küçük esnafa yardımcı olabilmek için belediyemiz ve bağlı şirketlerinden alacağı olan 570 esnafımıza toplam 9 milyon 204 bin TL ödenmesine karar verdik.” dedi.

Zor günlerinde esnafa destek olmayı sürdüreceklerini vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Yanınızda olmaya devam edeceğiz, birlikte başaracağız” sözleriyle esnafa moral verdi.

Büyükşehir Belediyesine gelerek bu destekten yararlanmak için başvuran Tarık Özel, “ Sincan dolmuş durağında esnaf olarak çalışmaktaydım. Koronavirüs sebebiyle işe gidemez olduk. Yardım için çok kısa sürede dönüş yaptılar, çok teşekkür ederim. Bugün de formu doldurup yardımdan faydalanmak için geldim” diye konuştu. Simitçilik yapan Osman Geven de, “İşlerimiz koronavirüs sebebiyle bozuldu ve işsiz kaldım. Biz de Belediyemizin bu desteğini duyduk başvurmak istedim. Çok iyi oldu, Allah razı olsun” derken, dolmuş şoförü Oğuzhan Durgun ise işsiz kaldığını, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın çağrısı üzerine geldiğini söyledi. Servis şoförlüğü yapan Haydar Yanal ise düşüncesini, “ Ankara Büyükşehir Belediyesi bu yardımı yaparsa çok güzel şeyler olacak.” sözleriyle dile getirdi.

MÜZİSYENLER DE UNUTULMADI

İş yerini kapatan esnaf kadar işletmeleri kapanan müzisyenler de Başkan Yavaş’ın çağrısı üzerine nakit desteği için Büyükşehir Belediyesine başvurmaya başladı.

Sosyal mesafeyi koruyarak ve ayrı masalarda başvuru formu dolduran müzisyenler Büyükşehir Belediyesinin desteğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundular:

-Erkan Biricik: “Müzisyenim. Bu uygulamadan dolayı çok memnun oldum. Dün akşam itibarıyla mesajlarımız geldi. Buraya davet edildik, bu yardımlar için. Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Sayın Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederim.”

-Mehmet Dönmez: “Sahne alıyordum, artık şu süreçte çalışamıyorum. Sahne alan arkadaşlar olarak Büyükşehir Belediyesinin bu hizmetinden çok memnunuz. Sanatçı Destek Platformu’nu oluşturup başvurmuştuk. Sağ olsunlar çok erken dönüş yaptılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Başkanımız Mansur Yavaş’a çok teşekkür ederiz.”

-Tuğcan Ozan: “Hem müzisyenim hem de güzellik uzmanıyım. İki taraftan da işlerimiz durmuş durumda. Bu uygulamayı çok beğendim. Genelde bu tarz uygulamalar çok ertelenirdi ama bizi buraya davet ettiler, başvurumuzu yaptık. Uygulama için Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim.”

ANKARA KALESİ’NDE KAĞIT TOPLAYICILARINA GIDA YARDIMI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı da Ankara Kalesi ve civarında ikamet eden, geçimini kağıt toplayarak sağlayan ve işsiz kalan vatandaşlara da günde iki öğün yemek vermeye başladı.

Gıda yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam eden ve mağduriyetleri gideren Büyükşehir Belediyesinin yemek ve kumanya desteğini de sürdürdüğünü belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, şu bilgileri verdi:

“Belediyemiz çalışamayan esnafın, alt gelir gruplarına mensup insanların mağduriyetlerini gidermek için çaba harcıyor. Ankara’da kağıt toplayıcılığının yasaklanmasıyla bu işi yapanların gıda gereksinimini üstümüze aldık. 3 bin 860 kişiye her gün iki öğün yemek verme işlemimiz devam ediyor. Şu anda Ankara Kalesi bölgesindeyiz. Buradaki vatandaşlarımızdan da yüz elli kişilik bir grubun ciddi mağduriyet yaşadığını tespit ettik. Başkanımızın talimatıyla buradaki vatandaşlarımızı da aynı gruba dahil ettik.”
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03 Nisan 2020 Ankara- Belediye

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