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Başkan Altınok: “5 binden fazla vatandaşımızın ihtiyacını karşıladık”

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezimizin yönlendirdiği ekiplerimizle 12 günde 60 yaş üstü 5 binden fazla vatandaşımızın birçok ihtiyacını karşıladık.”

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezimizin yönlendirdiği ekiplerimizle 12 günde 60 yaş üstü 5 binden fazla vatandaşımızın birçok ihtiyacını karşıladık. Merkezimiz ayrıca vatandaşlarımıza danışmanlık hizmeti de vererek kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunmaları gereken konularda da yardımcı oldu.” dedi.

GÜNLÜK 400 VATANDAŞIN İHTİYACI KARŞILANIYOR

Bir milyona yakın nüfusu ile Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Keçiören’de, 60 yaş üstü 118 bin 874 vatandaşın market ve eczane alışverişi için hizmet vermeye başlayan Keçiören Belediyesi ‘Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi’, 12 günde 5 binin üzerinde vatandaşın talebini karşıladı. Günlük 400 vatandaşın market ve eczane alışverişini; su, doğalgaz ve elektrik dolum işlemleri ile tesisat arızası ve marangoz taleplerini karşılayan merkez, danışmanlık hizmeti de vererek çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına da yönlendirme yapıyor.

“TEDBİRLERİMİZİ ALDIK”

Başkan Altınok, Keçiören Belediyesi olarak koronavirüse karşı tedbirleri henüz Türkiye’deki vaka ortaya çıkmadan aldıklarının altını çizerek, “ Koronavirüs tüm dünyayı tehdit ediyor. Şuanda dünya panik ve korku içerisinde. Keçiören Belediyesi olarak gerekli tedbirleri ve önlemleri aldık. Hatta bir kısım tedbirimizi birçok kurumumuzdan daha önce aldık. İnsanımız için sağlığımız için ve geleceğimiz için herkesin kurallara uyması lazım.” dedi.

“BİR GÜNDE 500 KİTAP TALEBİNİ KARŞILADIK”

Keçiören Belediyesinin, koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları hakkında da bilgi veren Altınok, şunları aktardı:

Pazar yerleri işgaliye bedellerini 2 ay süreyle erteleyerek pazarcılarımıza destek olduk. Evlerinde kalmaya özen gösteren Keçiörenli hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirebilmesi için ‘ Haydi Keçiören Balkonlara’ sloganıyla hareket halindeki üstü açık otobüsümüzle konserler düzenliyoruz. ‘ Kitap Çağır’ sistemini kurarak vatandaşlarımıza evlerinden çıkmadan online ortamdan kitap talep etme imkanı sağladık. Bir günde 500 kitap talebi aldık ve bu talebi karşıladık. Dezenfektan üretim kapasitemizi artırdık. Önümüzdeki günlerde 50 bin adet dezenfektanı vatandaşlarımıza dağıtacağız. Virüsten koruyan maske üretimine de atölyelerimizde başladık. İlçemizin bir çok noktasını ilk günden itibaren dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Vatandaşımız evlerinde kalsın biz onlara ihtiyaç duydukları her türlü hizmeti vermeye devam edeceğiz.”
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Dün 09:56 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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