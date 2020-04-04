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Toplu Taşıma Araçlarında Ücretsiz Maske Dağıtımı Başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında maske dağıtımına başladı.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz maske dağıtılacağını açıkladı. Zabıta ekipleri, EGO otobüsleri ile Raylı Sistemlerde başlatılan uygulama hakkında vatandaşlara maske kullanımına ilişkin bilgilendirme yapıyor.

Toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınmaması kararının açıklamasının ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacağını açıkladı.

EGO otobüsleri başta olmak üzere Raylı Sistemleri ( METRO VE ANKARAY) kullanan vatandaşların alması için maske kutuları yerleştirildi.

ANKARA ZABITASI MASKE KULLANIMI KONUSUNDA BİLGİLENDİRİYOR

Ücretsiz maske dağıtımı uygulamasının başlamasıyla birlikte Ankara’da sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını denetleyen Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri ayrıca maske kullanımına dair vatandaşlara bilgilendirme yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç,  toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlara maske zorunluluğu getirilmesi kararının ardından Ankaralıların tedariksiz yakalanabileceğini düşünerek ücretsiz maske dağıtımına başladıklarını vurgulayarak, şöyle kontu:

“Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın proaktif tutumuyla gece bütün toplu taşıma araçlarına vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarında kullanabilmeleri için maske kutuları koyduk. Evinden hazırlıksız çıkan, elinde olmayan vatandaşlarımız toplu taşıma araçlarına binerken bu kutulardan maskelerini alıp kullanabilecekler. Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarına mutlaka maske takarak binmelerini istiyoruz. Hem emniyet güçleri hem de zabıtalarımız bunun denetimini yapıyor. Hatta bu denetimler sırasında vatandaşlarımıza maskenin nasıl takılması ve çıkarılması gerektiğine dair bilgi veriliyor. Dikkat edilecek en önemli husus, kullanılmış maskenin yüzeyine dokunulmaması ve kullanılmış maskenin mutlaka en yakındaki bir çöp kutusuna atılması. Bu konuda ciddi bir duyarsızlık görüyoruz, sokaklar kullanılmış maske dolu.”

“YAYILMA HIZINI DURDURURSAK KONTROL ALTINA ALABİLECEĞİZ”    

Toplu taşıma araçlarında alınan virüs tedbirlerine yönelik yapılan denetimler hakkında da bilgi veren Koç, “Araçlarda oturma kuralları konusunda vatandaşlarımız bazen sürücülerimizi zorluyorlar. Bu genel kamu sağlığı için, virüsün yayılmasının önlenmesi için getirilmiş çok önemli bir kural. Birkaç dakika daha bir sonraki arabayı beklememek için vatandaşlarımızı bu riski almamaya davet ediyoruz. İkili koltuklarda mutlaka tek oturulması, arkalı önlü yolcuların çapraz oturması büyük önem arz ediyor. Sürücülerimizi korumak için de otobüslerimize bir koruyucu şerit koyduk. Yayılma hızını durdurursak kontrol altına alabileceğiz. Ankara’nın bir an önce tekrar huzurlu ve bereketli günlerine dönmesini diliyoruz.” diye konuştu.
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Dün 15:41 TSİ Ankara- Belediye

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