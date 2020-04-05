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Başkent’te Dayanışma Seferberliği

Başkent Ankara’da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ihtiyaç sahiplerine yönelik başlattığı “6 Milyon Tek Yürek” çağrısına katılım her geçen gün artıyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgınıyla mücadelede her yaş ve meslek grubuna desteğini sürdürüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) da unutmayan Başkan Yavaş, EYT’lilerin de işini kaybedenler gibi Büyükşehir Belediyesine başvurabileceğini açıkladı. Evlere gündelik temizlik hizmeti veren kadınlara da gıda ve nakit desteği vereceklerini söyleyen Başkan Yavaş, gençlere de seslenerek bu süreçte fikirlerini paylaşmalarını istedi. Büyükşehir Belediyesi yaptığı duyuru ile ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere yeni ya da ikinci el dizüstü bilgisayar sağlamak isteyen hayırseverlere çağrıda bulunurken, yeni bir dezenfeksiyon aracını da devreye soktu.

Her yaş ve meslek grubuna destek vermeyi sürdüren Başkan Yavaş, Emeklilikte Yaşa Takılanları (EYT) ve evlere gündelik temizlik hizmeti veren kadınları da unutmadı.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN EYT’LİLERE VE GÜNDELİK TEMİZLİK YAPAN KADINLARA DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuru ile ‘işini kaybeden desteği’ ile ilgili mesaj almayan Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) da, Büyükşehir Belediyesi resmi internet adresi üzerinden ‘forms.ankara.bel.tr/isini-kaybeden’ formunu doldurarak başvuru yapabileceklerini açıkladı.

Başkan Yavaş’tan koronavirüs salgını nedeniyle işlerini kaybedenler arasında evlere gündelik temizlik hizmeti veren kadınların da olması nedeniyle bu gruba giren kadınlara da destek açıklaması geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuru ile “ virüs salgını nedeniyle yaşadığınız mağduriyetin farkındayız ve bu süreçte sizin de yanınızdayız. Gıda ve nakit desteğimizden yararlanmak için bizimle iletişime geçin” diyen Başkan Yavaş,

- Başkent Mobil uygulaması,

- Başkent 153 Çağrı Merkezi,

- Kriz Masası 0312 666 60 00 ya da forms.ankara.bel.tr/isini-kaybedenler adresi üzerinden başvuru yapılabileceğini söyledi.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN GENÇLERE ÇAĞRI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, koronavirüs salgını hakkında gençlere sık sık tavsiyelerde bulunurken, yaptığı yeni çağrıyla gençlerin evde sıkılmadan vakit geçirmeleri ve gelişimlerine katkı sağlayacak fikirlerine Büyükşehir olarak açık olduklarını söyledi.

Sosyal medya hesabı üzerinden gençlere seslenen Başkan Yavaş, “Sizce neler yapabiliriz? Bunu en iyi siz bilirsiniz diye düşündük. Belirteceğiniz fikirler, Başkent Mobil uygulamamızda anket olarak sunulacaktır” dedi.

Büyükşehir Belediyesi ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerin talepleri doğrultusunda bu ailelere ulaştırılmak üzere yeni ya da ikinci el dizüstü bilgisayar (Laptop) sağlamak isteyen hayırseverlerin, Büyükşehir Belediyesine her gün 09.00-19.00 saatleri arasında  0312 507 15 24 numaralı telefondan ulaşabilecekleri çağrısında bulundu.

UZUN MENZİLLİ DEZENFEKSİYON ARACI BAŞKENT SOKAKLARINDA

Kent genelinde koronavirüsle mücadelesini her noktada dezenfeksiyon yaparak 7/24 sürdüren Büyükşehir Belediyesi, yeni bir dezenfeksiyon aracını daha devreye soktu.

Yüksek kapasitesiyle 40 dakikada 4 bin 500 litre dezenfektan atan bir ekipmana sahip tanker aracı, salgın hastalıklarla mücadelede Başkent sokaklarında kullanılmaya başlandı. ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından üretilen dezenfektanla hijyen uygulaması yapan araç, gelen taleplere göre ana arterler ile cadde ve sokaklarda geniş alana etki eden dezenfekte çalışması yapabiliyor.
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