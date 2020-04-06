Koronavirüs Tedbirleri Üst Seviyede

Beypazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında pazar alanlarında maske takılmasının zorunlu hale gelmesi ve belirli yaş gruplarının sokağa çıkmasının kısıtlanması ile birlikte semt pazarında denetimlerde bulundu.

Zabıta ve polis ekiplerinin koordineli olarak yürüttüğü denetimlerde pazara alışveriş için gelen vatandaşlara kimlik ve ateş ölçümü kontrolleri yapılırken, aynı zamanda esnaflara ve alışverişe gelen vatandaşlara hijyenik maske ve eldiven dağıtımı gerçekleştirildi.

Pazar girişlerine kurulan mobil dezenfekte üniteleri ile de vatandaşlara dezenfektan hizmeti sunuldu.