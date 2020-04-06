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İşlemlere Korona Önlemi

Altındağ Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında, önceden Altındağ Belediyesi’ne gelerek yapılan iş ve işlemleri online platforma taşıdı.

Elif Duman
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Altındağ Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında, önceden Altındağ Belediyesi’ne gelerek yapılan iş ve işlemleri online platforma taşıdı. Vatandaşların  belediye binasına gelmesine gerek kalmadan işlemlerini halletmesine olanak tanıyan yeni uygulama, vatandaşların büyük beğenisini topladı.

Altındağ Belediyesi koronavirüsle etkin mücadelesini sürdürüyor. Önceden vatandaşların Altındağ Belediyesi’ne gelerek yürüttükleri bazı işlemler için belediye binasına gelmesine gerek kalmadı. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla hayata geçirilen yeni sistem sayesinde, vatandaşlar belediyedeki iş ve işlemlerini evlerinden çıkmadan yapabiliyor. 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi, vatandaşların işlerini kolaylaştırmak için 24 saat mesai yapıyor.

BELEDİYEYE GELMEDEN İŞLEM YAPILACAK

Altındağlı vatandaşların evlerinden çıkmasına gerek kalmaması için yeni uygulamalar ve tedbirler hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Balcı “Vatandaşlarımız belediye binasına gelmeden tahakkuk bilgilerini sorgulayabilir, arsa rayiç bedeli sorgulayabilir, sicil ve beyan bilgileri ile tahsilat bilgilerini sorgulayabilir. Ayrıca belediyemizin www.altindag.bel.tr adresindeki web sitesi aracılığıyla, bina metrekare maliyetlerini, aşınma paylarını, arsa birim değerlerini ve emlak beyanlarını öğrenebilir.” dedi.

EVDE KAL ALTINDAĞ…

İnsanlığın koronavirüsle mücadelede, çok yakında kazanan taraf olacağına inandığını söyleyen Başkan Balcı “Bu günler çok yakında geçecek. İnsanlık bu savaşı da kazanacak, koronavirüs gündemimizde hiç olmayacak inşallah… Vatandaşlarımız yine Altındağ Belediyesi’ne gelecek, misafirimiz olacak, güler yüzle karşılanacak, çayımızı kahvemizi içerken işlemlerini rahatlıkla halledebilecek. O günlere çok yaklaştığımıza inanıyorum. O zamana kadar herkese evinde kalmasını tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.
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Bugün 09:38 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

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