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Market, Pazar Yeri ve Toplu Taşıma Araçlarında Maske Dağıtıldı

Akyurt Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ulaşım araçları, pazar yerleri ve marketlerde maske takmanın zorunlu olacağı yönündeki açıklamalarının ardından harekete geçti.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Akyurt Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ulaşım araçları, pazar yerleri ve marketlerde maske takmanın zorunlu olacağı yönündeki açıklamalarının ardından harekete geçti.

Akyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçedeki tüm özel ulaşım aracı, dolmuşlar, marketler ve pazar yerlerinde işletmecilere birer kutu içinde maske dağıttı.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık çalışmayı şu sözlerle değerlendirdi:

“Bilindiği üzere Koronavirüs salgını tüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de olumsuz etkiledi ve etkisi devam ediyor. Zaman geçtikçe salgının etki alanını azaltmaya yönelik olarak alınan tedbirler de daha sıkı hale getiriliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dün açıkladığı zaruri haller için hemen önlemimizi aldık. Bu kapsamda ilçemizdeki tüm ulaşım araçları, dolmuşlar, marketler ve pazar yeri esnafına müşterilerine dağıtmaları için maske tedarik ediyoruz. Ayrıca otobüs durakları ve resmi kurum binalarına yerleştirdiğimiz ayaklı el dezenfektan kutularından marketlerimize de vereceğiz. Zabıta ekiplerimiz hızlı bir şekilde maskeleri temin etti ve dağıtımına başladı. Bu iş toplumsal ölçüde bir farkındalık oluşması gerektiğini de bize gösteriyor. Burada yaptığımız, işletmecilerin bizim başlattığımız hareketi devam ettirmesini sağlamaktır. Buna yönelik olarak geçtiğimiz hafta 15 bin haneye birer litrelik el dezenfektanı dağıtımı yaptık. Orada da aynı amaçla hareket ettik. Ekiplerimiz dezenfektanları teslim ederken uğradıkları evde yaşayanlara evlerinde kalmaları gerektiğini güzel bir dille anlatmaya çalıştı. Hamd olsun bugüne kadar harfiyen olmasa da genel bir kurallara uyma söz konusu. Alınan önlemlerin başarıya ulaşması için her faaliyetimizde, insanlara ulaşarak evlerinin güvenli olduğunu anlatma çabamızdan vazgeçmiyoruz. Bizler insanımızın rahatı için sahadayız. Evden çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılamak için de ekip kurduk. Akyurt Vefa Destek Grubu Kaymakamlığımız bünyesinde çalışmalarını yürütürken, Akyurt Zabıtası bu süreçte Belediyemizi arayan ve ihtiyacı olan insanımıza hizmet ediyor.”

“Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi gelecekte bizi bekleyen güzel günlere ulaşmanın yolu birlik olmaktan ve kurallara uymaktan geçiyor. Hayatın normale dönmesi, 83 milyon olarak bizlerin elindedir. Evlerinden çıkamayan insanlarımızı da anlıyoruz ancak bu sıkıntılı süreci atlatabilmek için hepimizin bazı konularda fedakarlık yapması gerekiyor. Sabırla, güçlü bir ülke olarak bu süreçten çıkacağımıza canı gönülden inanıyorum.”
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Bugün 09:54 TSİ Ankara/ Akyurt- Belediye

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