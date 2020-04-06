Başkan Maskeleri Bizzat Kendi Dağıttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu alanlarda, market ve pazarlarda maske takma zorunluluğunun açıklamasının ardından Pursaklar Belediyesi hiç vakit kaybetmeden harekete geçti.

Pursaklar’da semt pazarlarında alınan yeni tedbirler kapsamında pazarların girişlerine zabıta ekipleri tarafından bariyerler kurularak maske denetimi yapıldı. Ekipler tarafından, semt pazarına alışveriş yapmaya gelen vatandaşlardan maskeli olanlar pazara alınırken, maskesiz olan vatandaşlara kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunularak ücretsiz maske ve eldiven dağıtıldı.

65 yaş ve üstü ile 20 yaş ve altındakilerin de pazara girmesine izin verilmezken, alışveriş için pazara gelen vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından pazar girişinde ateş ölçümleri yapıldıktan sonra pazara alındı.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, market ve pazar yerlerini dolaşarak esnaf ve vatandaşları yeni alınan tedbirler hakkında bilgilendirip kurallar konusunda uyardı. Başkan Ertuğrul Çetin Zabıta ekipleri ile birlikte, esnafın maske ve eldiven kullanması, müşterilerin de tezgâhlardaki ürünlere el ile dokunmaması, sosyal mesafeyi korumaları konularında uyarılarda bulunarak denetimlerde bulundu.

‘‘Marketlerde ve Pazarlarda uyulması gereken kurallar var’’

Virüs salgının önüne geçebilmek için herkesin kurallara uyması gerektiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘‘Esnaflarımız sosyal mesafe alanına dikkat ederek çalışmalarına devam ediyor. Hemşehrilerimiz de oldukça duyarlı ve dikkatli davranıyorlar. Zor günlerden geçiyoruz. Koronavirüs salgını ile mücadelemiz devam ediyor. İlçemizde gerekli tedbirleri alarak, vatandaşlarımızın sağlığını korumaya çalışıyoruz. Sizin sağlığınız bizim için her şeyden önemli. Lütfen uyarılarımızı dikkate alın. Marketlerde ve Pazarlarda uyulması gereken kurallar var. Hiç kimsenin bu durumu fırsata çevirmesine izin vermeyeceğiz. Temiz Eller, Temiz Vicdanlar, Temiz Pursaklar. Bu süreci en az hasarla atlatmak için el ele vererek birlikte başaracağız.’’ dedi.