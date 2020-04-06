Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:49 TSİ- Belediye G: Bugün 15:50 TSİ

Büyükşehir Mama Desteğini Sürdürüyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle Başkent’te birçok restoran ve kafenin kapanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini artırdı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle Başkent’te yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına mama desteğini aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri sadece merkezde değil ilçelerdeki barınak ve parklarda yaşayan sokak hayvanlarına da mama desteği yapmaya başladı. Başkent’te ayrıca göl ve göletlerde yaşayan su kuşları ve kanatlı hayvanlara yönelik besleme çalışması yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, doğal yaşam ortamlarında gıda sıkıntısı yaşamamaları için sokak ve yaban hayvanlarına mama desteğini artırdı.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN İLÇELERE DE MAMA DESTEĞİ TALİMATI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyelerden ve vatandaşlardan gelen talep üzerine ilçelerde de mama desteği yapılması talimatını verdi.

Sadece merkezde değil ilçelerde de sokak hayvanlarına mama desteğine başlayan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, hafta sonu Kızılcahamam ve Çamlıdere başta olmak üzere Çubuk’ta da mama dağıtımı gerçekleştirdi.

Çubuk Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Besleme Alanı’nda bulunan köpekler için 500 kilo mama desteği sağlanırken, Sağlık İşleri Müdürü ve Veteriner Mehmet Akif Topçu, barınakta bulunan köpeklere yapılan mama yardımı için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Topçu, “Doğal yaşam alanında bulunan hayvanlarımıza destek vermek için Büyükşehir ekipleri geldi. İlerleyen günlerde bu desteklerin artarak devam edeceğini ümit ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın sokak hayvanları ile ilgili çok iyi bir yaklaşımı var. Bunun için kendisine çok teşekkür ediyorum.’’ dedi.

CAN DOSTLARA YAZ-KIŞ BESLEME

Doğada yaşayan tüm canlılara yaz-kış gıda desteğinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, göl ve göletlerde yaşayan su kuşları ve kanatlı hayvanları da unutmadı.

Hem şehir merkezinde hem de ilçelerde yoğun bir besleme çalışması gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri; Mogan Gölü’nden Göksu Parkı’na, Tuz Gölü’nden Mavi Göl’e, Karagöl’den Çubuk-1 Barajı ve Eymir Gölü’ne kadar Başkent’in birçok noktasında yiyecek bulmakta zorlanan su kuşları için toplam 6 ton yemleme çalışması yaptı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Başkan Maskeleri Bizzat Kendi Dağıttı mask
Başkan Maskeleri Bizzat Kendi Dağıttı
Yenimahalle’de Büyük Dayanışma mask
Yenimahalle’de Büyük Dayanışma
Market, Pazar Yeri ve Toplu Taşıma Araçlarında Maske Dağıtıldı mask
Market, Pazar Yeri ve Toplu Taşıma Araçlarında Maske Dağıtıldı
İşlemlere Korona Önlemi mask
İşlemlere Korona Önlemi
Koronavirüs Tedbirleri Üst Seviyede mask
Koronavirüs Tedbirleri Üst Seviyede
Başkent’te Dayanışma Seferberliği mask
Başkent’te Dayanışma Seferberliği
Büyükşehir’den Maske Dağıtımı mask
Büyükşehir’den Maske Dağıtımı
Bakkal ve Marketler Gönüllü Olarak Evlere Servis Hizmeti Veriyor mask
Bakkal ve Marketler Gönüllü Olarak Evlere Servis Hizmeti Veriyor
Semt Pazarları Kapatıldı mask
Semt Pazarları Kapatıldı
Büyükşehir'den Sosyal Sorumluluk Kampanyası mask
Büyükşehir'den Sosyal Sorumluluk Kampanyası

Bugün 15:49 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Büyükşehir'den Esnafa Tam Destek mask
Büyükşehir'den Esnafa Tam Destek
Keçiören Belediyesi'nin “Tek Tıkla Kitap Kapında” hizmeti yoğun ilgi gördü mask
Keçiören Belediyesi'nin “Tek Tıkla Kitap Kapında” hizmeti yoğun ilgi gördü
Başkan Altınok, ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ için maaşını bağışladı mask
Başkan Altınok, ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ için maaşını bağışladı
Büyükşehir'den Sıcak Yemek Seferberliği mask
Büyükşehir'den Sıcak Yemek Seferberliği
Kaçak Maske Üreten İşletmeye Baskın mask
Kaçak Maske Üreten İşletmeye Baskın
Sincan Belediyesi'nden Sağlıkçılara Çorba İkramı mask
Sincan Belediyesi'nden Sağlıkçılara Çorba İkramı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Abdi İbrahim, COVID-19 Tedavisinde Otoritelerce Önerilen İlacının Üretimine Başladı mask
Abdi İbrahim, COVID-19 Tedavisinde Otoritelerce Önerilen İlacının Üretimine Başladı
Semt Pazarları Kapatıldı mask
Semt Pazarları Kapatıldı
Otobüs Şoförlerine Koronavirüs Önlemi mask
Otobüs Şoförlerine Koronavirüs Önlemi
Büyükşehir'den Sosyal Sorumluluk Kampanyası mask
Büyükşehir'den Sosyal Sorumluluk Kampanyası
Yiğiner: ''Devletimizin ve milletimizin yanındayız'' mask
Yiğiner: ''Devletimizin ve milletimizin yanındayız''
Başkent’te Dayanışma Seferberliği mask
Başkent’te Dayanışma Seferberliği

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL