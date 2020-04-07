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Keçiören'den Maske Rekoru

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında belediyemiz bünyesinde maske üretimine başladık.”

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “ Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında belediyemiz bünyesinde maske üretimine başladık. Ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. İlk etapta 2 günde 10 bin adet maske dağıttık. Üretim kapasitemizi artırarak kamu kurum ve kuruluşlarımıza da maske ve dezenfektan desteği vereceğiz.” dedi.

15 BİN ADET MASKE ÜRETİLDİ

Keçiören Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından tüm illerin valiliklerine gönderilen genelgeyle toplu alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle birlikte üretim için kolları sıvadı. Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri tarafından Yunus Emre Kültür Merkezinde kurulan atölyelerde üretime başlayan Keçiören Belediyesi, 2 günde 15 bin adet maske üretimi gerçekleştirdi. Başkan Altınok’un semt pazarı denetimleri sırasında vatandaşlara da dağıttığı maskelerin üretim kapasitesi daha da artırılarak kamu kurum ve kuruluşların maske ihtiyaçlarına da destek verilecek.

“15 GÜNDE 6 BİN VATANDAŞIN ALIŞVERİŞ İHTİYACINI KARŞILADIK”

Başkan Turgut Altınok, Keçiören Belediyesinin dezenfektan üretimine başladığını, önümüzdeki günlerde vatandaşa 50 bin adet dezenfektan dağıtılacağını da söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi de veren Altınok, şunları aktardı:

“Sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşımıza gıda ve alışveriş çeki yardımlarımız aralıksız devam ediyor. ‘ Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi’ aracılığıyla 15 günde 6 binin üzerinde vatandaşımızın alışveriş, ev tadilatı ve marangoz işleri gibi taleplerini karşıladık. ‘Kitap Çağır’ sistemini kurarak vatandaşlarımıza evlerinden çıkmadan online ortamdan kitap talep etme imkanı sağladık. Virüsten koruyan maske üretimine de atölyelerimizde başladık. Maskelerimizi ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. İlçemizin bir çok noktasını Türkiye’deki ilk vaka ortaya çıkmadan dezenfekte etmeye başlamıştık, dezenfekte etmeye de devam ediyoruz. Önümüzdeki günlerde belediyemiz bünyesinde ürettiğimiz 50 bin adet dezenfektanı vatandaşlarımıza dağıtacağız. Vatandaşımız evlerinde kalsın biz onlara ihtiyaç duydukları her türlü hizmeti vermeye devam edeceğiz.”
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Bugün 12:29 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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