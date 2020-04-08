Tedbirlere Uymayan İşyerleri Mühürleniyor

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ilçeyi abluka altına aldı. Ekipler; Corona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyetlerine devam eden işyerleri ile kaçak üretim yaptığı tespit edilen merdiven altı işletmelere suçüstü yaptı.

Denetimlerde İvedik Caddesi’nde faaliyetine devam ettiği tespit edilen bir internet cafe belediye ekiplerince mühürlenirken; Demetevler’de kaçak dezenfektan üretimi yapan işyeri hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Fırsatçılara suçüstü

Tüm dünyayı sarsan corona virüsünü fırsat bilip halkın sağlığı ile oynayan fırsatçılara Yenimahalle zabıtası göz açtırmıyor. Salgının yayılmaması için adeta seferber olan belediye ekipleri İçişleri Bakanlığı’nın belirlediği tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini durdurması gerektiği halde işyerini çalıştırmaya devam eden İvedik Caddesi’nde bir internet cafeye baskın düzenledi. Denetimde iş yerinin açık ve içeride müşteri olduğunu tespit eden ekipler cafeyi mühürleyerek işyerini tutanakla kapattı.

Öte yandan ekipler,Demetevler Mahallesi’nde de bitki çayları, bitki yağı baharat paketleme ve satış ruhsatı bulunan bir aktarda kaçak dezenfektan üretildiğini tespit ederek işyerine suçüstü yaptı. İsmail K.’ya ait merdiven altı işyerinde, çeşitli boyutlarda şişelenmiş etiketsiz olarak kolilere doldurulmuş binlerce alkolsüz dezenfektan yakalanırken işyeri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Vatandaşlardan gelen ihbar ve taleplerin anında değerlendirildiğini ifade eden belediye yetkilileri denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi.