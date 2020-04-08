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Bir Günde Tam 30 Mahalle!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bir günde 30 mahallemizde dezenfekte çalışması yapan temizlik ekibimiz koronavirüsle mücadele kapsamında cadde ve sokaklarımızın hijyenini ziyadesiyle muhafaza etmeye devam ediyor.”

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bir günde 30 mahallemizde dezenfekte çalışması yapan temizlik ekibimiz koronavirüsle mücadele kapsamında cadde ve sokaklarımızın hijyenini ziyadesiyle muhafaza etmeye devam ediyor. Şehrimizde oluşması muhtemel mikrobik bir duruma karşı cadde ve sokaklarımız deterjanlı suyla yıkandıktan sonra dezenfekte ediliyor.” dedi.

6 TON DETERJAN, 2 TON DA DEZENFEKTAN KULLANILDI

Keçiören Belediyesi koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 24 araç ve 75 özel eğitimli personelden oluşan temizlik ekibiyle 7 gün 24 saat dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Bir günde 30 mahallede cadde ve sokakları deterjanlı suyla yıkayarak vatandaşlara daha temiz bir ortam sağlayan ekipler, şimdiye kadar sadece cadde ve sokaklar için 6 ton deterjan, 2 ton da dezenfektan kullandı. Ekipler, çöplerin saat 20.00 ile 22.00 saatleri arasında dışarıya çıkarılması için sık sık uyarılarda da bulunarak, rutin çöp toplama saatlerine uyulması konusunda vatandaşlara bilgi de verdiler.

“VATANDAŞIN SAĞLIĞI İÇİN MESAİ MEFHUMU TANIMIYORUZ”

Başkan Turgut Altınok, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların kurallara uyması gerektiğini kaydederek sosyal mesafe, hijyen ve izolasyon konularına yönelik de hatırlatmalarda bulundu. Altınok, “Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz. Mikrobik ortamlarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Mümkün olduğu kadar evlerimizden dışarıya çıkmayalım. Eğer sokağa çıkmak zorunda kaldıysak sosyal mesafemizi koruyalım. Kurallara uyalım bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim.” diye konuştu.  
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Bugün 13:13 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediye

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