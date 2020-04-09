Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 10:19 TSİ- Belediye G: Dün 10:21 TSİ

Altındağ Belediyesi'nden Çocuklara Sürpriz

Koronavirüsle mücadele tedbirleri nedeniyle evde kalan miniklere Altındağ Belediyesi’nden sürpriz…

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, Altındağ’da ikamet eden 4-6 yaş arası tüm çocuklara boya kalemi ve boyama kitabı hediye edilecek.

Altındağ Belediyesi, Altındağlı minikleri de unutmadı. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan miniklere, rengârenk boya kalemleri ve boyama kitabı dağıtımına başlandı. Boya kalemi ve boyama kitabı talep etmek isteyenlerin, Altındağ Belediyesi’nin 0 505 192 25 48 numaralı Whatsapp hattına bilgilerini içeren mesaj atmaları yeterli…

“HER YAŞTAN ALTINDAĞLI İÇİN ÇÖZÜM ÜRETİYORUZ”

Altındağlı vatandaşların evlerinde kalmalarını çok önemsediklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağlı hemşehrilerimizin evlerinde kalmaları ve sağlıkla kalmaları bizim için çok önemli… Bu nedenle her yaştan Altındağlı vatandaşlarımız, özellikle de çocuklarımız ve gençlerimiz için hem eğitici hem de eğlendirici çözümler üretiyor, bir an önce hayata geçiriyoruz. Çünkü içerisinde bulunduğumuz süreçte, evde kalınması, özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile çocuklarımızın ve 20 yaş altı gençlerimizin dışarıya çıkmaması çok önemli…” dedi.

“SİZ YETER Kİ EVDE KALIN, BİZ KİTABI ULAŞTIRACAĞIZ.”

Başkan Asım Balcı “Boyama kitabı ve boya kalemlerini temin etmek isteyenlerin, Altındağ Belediyesi’nin Whatsapp hattına ad-soyad, telefon ve adres bilgilerini içeren bir mesaj atmaları yeterli… Kitapları ve boyaları kısa sürede kendilerine iletilecek. Onlar yeter ki evde kalsın. Biz kitabı kendilerine ulaştıracağız.” ifadelerini kullandı.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Veresiye Defterleri Bir Bir Kapatılıyor mask
Veresiye Defterleri Bir Bir Kapatılıyor
Öğrencilere Müjde! Evden Yarışın Kazanın! mask
Öğrencilere Müjde! Evden Yarışın Kazanın!
Ankara’nın Gelecek Su İhtiyacı İçin Planlama mask
Ankara’nın Gelecek Su İhtiyacı İçin Planlama
Atık maske ve eldivenler için “Özel Konteyner” mask
Atık maske ve eldivenler için “Özel Konteyner”
Başkan Çetin Vatandaşlara Maske Dağıttı mask
Başkan Çetin Vatandaşlara Maske Dağıttı
Büyükşehir Belediyesi'nden Sanal Sergi mask
Büyükşehir Belediyesi'nden Sanal Sergi
Cumhuriyet Kulesi’nin İhalesi Altınok’un Başkanlığında Yapılacak mask
Cumhuriyet Kulesi’nin İhalesi Altınok’un Başkanlığında Yapılacak
Yeni Koronavirüs Önlemleri mask
Yeni Koronavirüs Önlemleri
Büyükşehir'den Ulaşım Sektörüne Destek mask
Büyükşehir'den Ulaşım Sektörüne Destek
Esnafa 3,8 Milyon TL mask
Esnafa 3,8 Milyon TL

Dün 10:19 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Alo “Kovid” Hattı mask
Alo “Kovid” Hattı
Büyükşehir Belediyesi Maske Dağıtmaya Başladı mask
Büyükşehir Belediyesi Maske Dağıtmaya Başladı
Akıllı Belediyecilik Hizmetleri mask
Akıllı Belediyecilik Hizmetleri
Muhtarlara Koli Dağıtıldı mask
Muhtarlara Koli Dağıtıldı
Yenimahalle’de Büyük Dayanışma mask
Yenimahalle’de Büyük Dayanışma
İşlemlere Korona Önlemi mask
İşlemlere Korona Önlemi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tedbirler üst seviyeye çıkarıldı! En kritik noktalardan biride orası! mask
Tedbirler üst seviyeye çıkarıldı! En kritik noktalardan biride orası!
Maske Seferberliği mask
Maske Seferberliği
Büyükşehir'den Ulaşım Sektörüne Destek mask
Büyükşehir'den Ulaşım Sektörüne Destek
Koronavirüsü Basit Bir Grip Gibi Geçirmek Mümkün, Ama! mask
Koronavirüsü Basit Bir Grip Gibi Geçirmek Mümkün, Ama!
Keçiören'den Maske Rekoru mask
Keçiören'den Maske Rekoru
Salgında Artan Entübasyon Sayılarına Dikkat! mask
Salgında Artan Entübasyon Sayılarına Dikkat!

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL
403 Erisim Engellendi

Error 403 Erisim Engellendi

Erisim Engellendi

Guru Meditation:

XID: 33444021

Varnish cache server