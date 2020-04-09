Yeni Koronavirüs Önlemleri

Sincan Belediyesi koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara “ sosyal mesafe” uyarısı yapıyor. Ekipler vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda sosyal mesafeye dikkat çekmek için uyarı yazıları yapıştırdı.

Sincan Belediyesi koronavirüs salgınına karşı vatandaşları korumak için her türlü tedbiri alıyor. Ekipler pazar yerlerinde, marketlerde vatandaşların sosyal mesafeye uymaları, maske takmaları noktasında uyarılarda bulunuyor.

Sincan’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerler için yeni önlemler alındı. Banka, bankamatik gibi halkın yakın mesafede sıra beklediği alanların önüne “sosyal mesafeyi koruyunuz” yazılı uyarılar yapıştırıldı. Böylece sıraya girerek hizmet almaya çalışan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymaları hedefleniyor.

Vatandaşların Ateşleri Ölçülüyor

Belediye binasında da önlemler üst düzeyde. Güvenlik görevlileri hem çalışanların hem de vatandaşların ateşlerini ölçüyor. Yapılan çalışmaları dikkatle takip eden Sincanlılar salgına karşı farkındalık oluşturan Sincan Belediyesine teşekkür etti.