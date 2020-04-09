Cumhuriyet Kulesi’nin İhalesi Altınok’un Başkanlığında Yapılacak

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını sembolleştirecek olan vizyon projemiz Cumhuriyet Kulesi’nin ihalesini 10 Nisan 2020 Cuma günü yapıyoruz. İhale için başvuru yapan firmalarımızı titizlikle inceledik, 20 firma ön yeterlilik alarak ihaleye katılma hakkı elde etti. Kulemizin açılışını ülkemize ve başkentimize yakışır bir törenle 2021 yılında gerçekleştireceğiz.” dedi.

Keçiören Belediyesi tarafından 2003 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kalıtımıyla temeli atılan Cumhuriyet Kulesi’nin ihalesi, Başkan Altınok’un başkanlığında ve ihaleye girmeye ön yeterliliği bulunduğu tespit edilen 20 yüklenici firmanın katılımıyla gerçekleştirilecek. 10 Nisan 2020 Cuma günü Keçiören Belediyesi Hizmet Binası’nda yapılacak olan ihale belediyenin Youtube kanalından da canlı olarak yayımlanarak kamuoyunun izlemesi de sağlanacak.

“KULENİN YÜKSEKLİĞİ 30 METRE DAHA ARTIRILACAK”

Kule tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde uzay terası olacağını ve çocukları uzay yolculuğuna çıkaracaklarını belirten Başkan Altınok, Cumhuriyet Kulesi’nin yapısal özellikleri ve içerisinde barındırdığı sosyal ve kültürel alanlarla ilgili de bilgi verdi.

Başkan Altınok şunları aktardı:

“Yüksekliği 30 metre daha artırılacak olan Cumhuriyet Kulemiz tamamlandığında, bir cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara’ya hâkim bir noktada nikâh kıymak isteyenler için nikâh salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, cafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı alternatifler sunan mekânlarıyla Ankara`nın gözbebeği haline gelecek. Kuleye 37,6 metre yüksekliğinde çelik ve camdan oluşan kafes sisteminin eklenmesiyle ziyaretçiler 600 metrekareden fazla alana sahip bir Selçuklu yıldızını gökyüzünde seyredebilecekler. Bu büyüklükteki bir Selçuklu yıldızı dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. İçerisinde 1000 metrekare alana sahip 100 metre uzunluğunda, Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin siluetinin seyredilebileceği bir de havuz olacak. Ayrıca Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören’in doğal yapısını anlatan üç farklı konseptte tasarlanan heykeller de 42 metre yükseklikte yerini alacak.”

“AYLIK 2 MİLYON TL KİRA GELİRİ SAĞLAYACAK”

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde 63,65’lik rekor oyla Keçiören Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Altınok, göreve başladığı ilk gün Cumhuriyet Kulesi etrafında hafriyat çalışmalarının başlatılması talimatını vermiş ve projenin Cumhuriyetin 100’üncü yılını sembolleştirecek olan vizyon bir proje olduğunu kaydetmişti. Altınok, ilçedeki ticaretin daha da gelişmesi için Cumhuriyet Kulesi’nin önemli bir katkı sunacağını da vurgularken, aylık 2 milyon TL kira geliri getirmesini hedeflediklerini belirtmişti.