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Büyükşehir Belediyesi'nden Sanal Sergi

Başkent’te de birçok kültür ve sanat etkinlikleri ertelendi. “EvdeKal” çağrısı nedeniyle evlerinden çıkamayan sanatseverlere yönelik hazırlanan “Sanal Sergi” Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirildi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Koronavirüs salgını nedeniyle geçici süreyle kültür ve sanat etkinliklerine Ankara’da da ara verildi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı “EvdeKal” çağrısıyla evlerinde kalan sanatseverlere yönelik yeni bir hizmeti hayata geçirdi. Ankara Kadın Ressamlar Derneği üyesi sanatçıların eserleri Büyükşehir Belediyesi internet adresinde sergilenmeye başladı.

SERGİ SALONU EVİNİZDE

Elektronik ortama taşınan resimler Büyükşehir Belediyesi internet adresinde sergilenmeye başladı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın Ankara Kadın Ressamlar Derneği iş birliğiyle hazırladığı resimler internet ortamında Başkentli sanatseverlerle buluşurken, sanatçıların eserlerinin yer aldığı birbirinden güzel tablolar sergi salonuna gitmeye gerek kalmadan vatandaşların evine taşınmış oldu.

SANAT İYİLEŞTİRİR

Ankara Kadın Ressamlar Derneğine üye 50’ye yakın sanatçıya ait toplam 127 eser, Ankara Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde (www.ankara.bel.tr) sergilenirken, #sanatiyileştirir ve #sanatevinizde sloganı ile hazırlanan karma resim sergisi sanatseverlerden de tam not aldı.

Daha önce Viyana, Bratislava, Bişkek, Paris ve Madrid’de de sergilenen resimler bu kez sanal ortamda koronavirüs salgını bitene kadar 7/24 dünyanın her yerinden internet ortamında görülebilecek.
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Dün 10:58 TSİ Ankara- Belediye

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