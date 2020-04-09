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Ankara’nın Gelecek Su İhtiyacı İçin Planlama

ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent’in 30 yıllık (2024-2054) su yönetiminde yol haritası olacak “içme suyu, atık su ve yağmur suyu Master planı”nı hayata geçiriyor.

Elif Duman
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ASKİ’nin Başkent’in 2024-2054 yıllarını kapsayan içme suyu, atık su ve yağmur suyu yönetimi master planı için protokol imzalandı. Sosyal mesafenin korunduğu protokol imza törenine katılan ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Master planı projesiyle Ankara’mızın 30 yıl içinde yapacağı çalışmalara ışık tutulacak.” dedi.

Başkent’in içme ve kullanma su ihtiyacını karşılayan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ),  Ankara’nın 2024 ile 2054 yılları arasında su yönetimini sağlayacak “İçme suyu, Atık su ve Yağmur suyu Yönetimi Master Planı”nı hayata geçirecek.

 Ankara’nın gelecekteki 30 yıllık su temini ve atık su yönetimini karşılayacak Master Planı için protokol imzalandı. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, ASKİ Plan, Proje ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı Muhammed Ercan, TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Göktuğ Sirel ile SU-YAPI Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özgür Özatay tarafından imzalanan protokol töreninde sosyal mesafe korundu.

ASKİ Genel Müdür Yardımcıları Murat Tütüncübaşı, Cüneyt Öztürk, Mahir Özcan ve Atıksu Daire Başkanı Ayşegül Topaloğlunun da katıldığı imza töreninde, 42 ay içinde bitirilmesi planlanan projeye ilişkin konuşan ASKİ Genel Müdürü Öztürk, “Su Kanal İdaremizin önümüzdeki 30 yıl içinde yapacağı çalışmalara ışık tutacak olan Master Plan Sözleşmemize ait ilk imzaları attık. Tüm Ankara’mıza hayırlı olsun.” dedi.

Başkent’in gelecekteki 30 yıllık su yönetiminin planlanarak koruma altına alınmasının öngörüldüğü protokolde olası iklim değişikleriyle yaşanacak kuraklıkların su kaynaklarına etkileri başta olmak üzere tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi ve su yönetiminde yenilikçi çözümlerin üretilmesine kadar birçok hedefin altı çiziliyor.  

İÇME SUYU, ATIK SU VE YAĞMUR SUYU SİSTEMLERİ İYİLEŞTİRİLECEK

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün, hedef yılı 2054 olmak üzere hazırladığı Master Plan; yeni gelişme planları, iklim değişikliklerinin su kaynaklarına etkisi, sanayi ve kentsel dönüşümdeki değişimler dikkate alınarak Ankara nüfusunun mevcut ve gelecekteki su ihtiyaçlarının karşılanmasını da amaçlıyor.

Ankara’nın sürdürülebilir gelişmesinin temin edilebilmesi için mevcut içme suyu, atık su ve yağmur suyu sistemlerinin iyileştirilmesi amacıyla çevre ve insan sağlığını esas alan, etkin, verimli ve kaliteli su, atık su ve yağmur suyu hizmetlerinin yürütülmesi planlanıyor.

YATIRIM PROGRAMI

Başkent’e özgü değerlendirmelerin yapıldığı plan 5 ana başlık altında toplanıyor.

Master Planda; “Su Talebi ve Su Kaynakları Yönetimi”, “Su, Atık Su ve Yağmur Suyu Altyapısı”, “İçme Suyu Arıtma ve Atık Su Arıtma”, “Kurumsal Yapı”, “Finansal Analiz ve Yatırım Programları” yer alıyor.  

Teknik, ekonomik ve çevresel açıdan en uygun seçeneklerin analizi sonucunda seçilen projelerin yatırım programına alınması, finansal analiz ile finansman temininin yer aldığı planda ayrıca tesislerin yeniden değerlendirilerek gelecek için alternatif önerilerin geliştirilmesi sağlanacak. Su kaynakları, su kullanımı ve ortaya çıkacak atık suların bertaraf edilmesini içeren planda tüm ana sektörlerin su ihtiyacı da tek tek ortaya konuluyor.
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