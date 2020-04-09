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Dün 18:36 TSİ- Belediye G: Dün 18:37 TSİ

Veresiye Defterleri Bir Bir Kapatılıyor

Yenimahalle Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı veresiye defterlerinin kapatılması çağrısına da tam destek verdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Yenimahalle Belediyesi, koronavirüs salgını sebebiyle Başkent’te gerek esnafın gerek vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek için ilk günden beri tüm imkanlarını seferber ederken, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı veresiye defterlerinin kapatılması çağrısına da tam destek verdi.

Bu kapsamda Yenimahalleli hayırseverler, Yenimahalle Belediyesi’nin destek talebine cevap verdi.  İlçede ilk etapta belirlenen 100 bakkalın veresiye defterleri Yenimahalle zabıtası eşliğinde bir bir kapatılmaya başladı.

Komşusu açken tok yatan bizden değildir

Yenimahalle’nin kampanyasına ilk günden hayırseverlerden destek gelmeye başladı. İlçede 100 bakkalın borç defterleri kapatılırken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da iyilik hareketine destek veren yurttaşlara canı gönülden teşekkür etti.

Her fırsatta dayanışmanın önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Yaşar, “‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir.’ Hadis-i Şerifine en çok tutunmamız gereken günlerden geçiyoruz. İş yerlerinin kapandığı, hemşerilerimizin işsiz kaldığı bu günlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın başlattığı iyilik hareketine destek vererek bu zor günlerde vatandaşlarımıza destek olmak isteyen hemşerilerimiz bize ulaşmaya başladı. İlçemizde tespit ettiğimiz 100 bakkalda veresiye borçları ödenmeye başladı. Bize güvenerek, bizi vesile kılarak bu dar günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın bakkallara olan borcunu kapatan tüm iyi insanlara teşekkür ediyorum.” dedi.
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Dün 18:36 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediye

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