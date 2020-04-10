Bir Günde Tam 20 Bin Tane!

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüsle mücadele kapsamında öz kaynaklarımızla üretimine başladığımız maskelerimizi cadde, sokak, park ve pazarlarımızda dağıtıyoruz. Bir günde 20 bin adet koruyucu maske dağıtarak vatandaşımızın maskeye ulaşabilmeleri için kolaylık sağladık. Önümüzdeki haftadan itibaren de de 150 bin maske ve 100 bin şişe dezenfektanı dağıtmaya başlayacağız.” dedi.

KEÇİÖREN’İN 8 ANA CADDESİNDE DAĞITIM YAPILDI

Keçiören Belediyesi, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle toplu alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle birlikte vatandaşların koruyucu maskeye ulaşmakta güçlük çekmemesi için üretim kapasitesini arttırdı. Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri tarafından Yunus Emre Kültür Merkezinde kurulan atölyelerde üretilen 20 bin adet maskenin dağıtımına Bağlum Bulvarı’ndan başlandı. Dağıtım eş zamanlı olarak Sanatoryum, Gazeller, General Dr. Tevfik Sağlam, Ufuktepe, Kızlarpınarı, Osmangazi ve Tahran caddeleri ile 951’inci ve 301’inci caddelerde devam etti. Hijyen koşulları sağlanarak üretilen maskeler yine hijyen koşullarını titizlikle yerine getiren ekiplerce dağıtıldı.

“DÜNYAYA ÖRNEK OLAN BİR STRATEJİ İZLİYORUZ”

Başkan Altınok, yerel yönetimlerin diğer kurum ve kuruluşlarla el ele vererek koronavirüsle mücadele için seferber olması gerektiğine dikkati çekerek, vatandaşın sağlığını ön planda tutan bir politika izlediklerinin de altını çizdi.

Altınok, Keçiören Belediyesinin koronavirüsle mücadelesine ilişkin şunları söyledi:

“3 ay önce dünya gündemine giren koronavirüs salgınıyla eş zamanlı yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarımız neticesinde, yaklaşık 10 gün önce öz kaynaklarımız ile bilim heyetimizin danışmanlığında kurduğumuz ekiplerle dezenfektan ve maske üretimine başladık. Büyük bir memnuniyetle görmekteyiz ki bugün birçok büyükşehir ve ilçe belediyesi maske üretim atölyelerini kurmaya başlamıştır. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla vatandaşının mağdur olmaması adına Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himaye ve koordinelerinde, bu süreçte gereken tüm tedbirleri almış, başta maske ve eldiven olmak üzere tüm ihtiyaçların giderilmesi konusunda mükemmel bir strateji izleyerek dünyaya örnek olmuştur. Yerel Yönetimler olarak bizler de dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de kurum ve kuruluşlarımızla el ele vererek devletimizin ve milletimizin hizmetkârı olmaya devam edeceğiz.”