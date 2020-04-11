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Büyükşehir'den Üreticiye Tohum Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te tarım ve hayvancılığı destekleme ve geliştirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kırsal kalkınmayı desteklemek için üreticilere bu yıl 180 kilogram Adi Fiğ Tohumu, 51 kilogram Korunga Tohumu ve 2 bin 758 torba Mısır Tohumu dağıttı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koronavirüs salgını nedeniyle dağıtımları kontrollü ve sosyal mesafe kuralı doğrultusunda Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı depolarda gerçekleştirirken, 16 ilçede başvuru yapan bin 694 çiftçi tohumlarını teslim aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla çiftçilere yem bitkisi tohumu desteği vereceklerini açıklayarak, “Üretim yapacak çiftçilere yem bitkisi tohumu dağıtımına devam edeceğiz. Üreten, güçlü bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi. Ankara’yı tarımın da başkenti yapmaya kararlı olduklarını belirten Başkan Yavaş’ın bu açıklamasının ardından Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, bin 694 çiftçiye tohum desteği sağladı.

HEM ÇİFTÇİ HEM DE BAŞKENT EKONOMİSİ KAZANACAK

Tohum desteğiyle çiftçiye ekonomik yönden destek olmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi bu yıl da “Adi Fiğ Tohumu, Korunga Tohumu ve Mısır Tohumu” desteği ile çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Başkent’te tarımın gelişmesi ve çiftçinin ekonomik yönden desteklenmesine yönelik projeler teker teker hayata geçirilirken, 16 ilçede daha önce başvuru yapan bin 694 çiftçiye tohumları teslim edildi.

TOHUM DAĞITIMINDA SOSYAL MESAFE ÖNLEMİ

Koronavirüs salgını nedeniyle Tarım Kredi Kooperatiflerine bağlı depolarda gerçekleştirilen yem bitkisi tohum dağıtımında sosyal mesafe önlemi de alındı.

Büyükşehir Belediyesi kontrollü olarak çiftçilere 180 kilogram Adi Fiğ Tohumu, 51 kilogram Korunga Tohumu ve 2 bin 758 torba Mısır Tohumu dağıtımı yaparken, desteğin yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u ise çiftçi katkı payı yöntemiyle sağlandı.
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Bugün 12:33 TSİ Ankara- Belediye

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