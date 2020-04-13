Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:29 TSİ- Belediye G: Bugün 11:31 TSİ

Asfalt sezonu açıldı, Büyükşehir atağa kalktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tüm ilçelerinde asfalt serim çalışmalarına hız verdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yol yapımı ve asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Başkent'in birçok noktasında asfalt serim, yol genişletme ve çizgi çalışmaları hızlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; Çankaya, Elmadağ ve Kahramankazan'da yoğun bir şekilde asfalt ve yeni yol açım çalışması gerçekleştiriyor.

Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte şehrin birçok noktasında asfalt serim, yol genişletme ve yeni yol açımı çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kesintisiz trafik akışını sağlamak ve trafik yoğunluğunu azaltmak için 7/24 çalışmalarına devam ediyor.

HER İLÇEDE ASFALTLAMA ÇALIŞMASI

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte kısa süre içinde şu noktalarda asfalt, yol genişletme ve çizgi çalışmalarını tamamladı:

-Çankaya Beştepe Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde 350 metre Bütümlü temel + Binder asfalt ve yol çizgi çalışması,

-Çankaya Yaşamkent Mahallesi Dumlupınar Bulvarı köprü yan yol genişletme 120 metre Bütümlü Temel + Binder asfalt ve yol çizgi çalışması,

-Etimesgut Fatih Sultan Mahallesi 2427 Cadde ile Yaşamkent Köprülü Kavşak bağlantısı 150 metre Bütümlü temel + Binder asfalt ve yol çizgi çalışması, 

- Mamak Battalgazi Mahallesi Selçuk Caddesi uzunluk 1 kilometre ve 2 metre asfalt-çizgi çalışması,

-Gölbaşı Şafak Mahallesi Tek Yol Caddesi 150 metre asfalt ve çizgi çalışması,

-Kahramankazan Saray Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 1 kilometre asfalt ve çizgi çalışması,

-Kahramankazan Saray Mahallesi 346 Cadde 300 metre asfalt ve çizgi çalışması.

YENİ YOLLAR YAPILIYOR

Şehrin dört bir yanında yeni yol açımı ile asfalt çalışmasını aralıksız sürdüren ve kısa sürede tamamlamayı planlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri;

-Kahramankazan Saray Mahallesi 222140-3530 adalar arası 2 bin 600 metre uzunluğunda imar yolu açım çalışmasının 450 metresini tamamlarken, kalan kısmı için çalışmalara devam ediyor,

-Çankaya Yaşamkent Mahallesi 3250 Cadde’de 2 kilometre 700 metre asfalt çalışmasını tamamlarken, 2 kilometre 100 metre asfalt serimi çalışmasına iki serim ekibiyle devam ediyor,

-Elmadağ Bülent Ecevit Caddesi - Arif Çalış Caddesi - Şehit İbrahim Göçen Caddesi olmak üzere toplam 3 kilometre 300 metre Bütümlü Temel çalışmasını tamamlarken, Binder çalışmasını ise sürdürüyor.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Maske dağıtımı hız kesmeden devam ediyor mask
Maske dağıtımı hız kesmeden devam ediyor
20 bin yardım kolisinin dağıtımına başlandı mask
20 bin yardım kolisinin dağıtımına başlandı
Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanlarına Yaradı mask
Sokağa Çıkma Yasağı Sokak Hayvanlarına Yaradı
Vatandaşlar Ekmeksiz Kalmadı mask
Vatandaşlar Ekmeksiz Kalmadı
Büyük Hizmet! Arayın ücretsiz ekmeğiniz ayağınıza gelsin! mask
Büyük Hizmet! Arayın ücretsiz ekmeğiniz ayağınıza gelsin!
Maskeler Artık Buraya Atılacak! mask
Maskeler Artık Buraya Atılacak!
Son Dakika! Ankara'nın İçme Suyu... mask
Son Dakika! Ankara'nın İçme Suyu...
Büyükşehir'den Üreticiye Tohum Desteği mask
Büyükşehir'den Üreticiye Tohum Desteği
Büyükşehir'den Psikolojik Destek mask
Büyükşehir'den Psikolojik Destek
10 bin aileye gıda ve hijyen paketi mask
10 bin aileye gıda ve hijyen paketi

Bugün 11:29 TSİ Ankara- Belediye

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bir Günde Tam 20 Bin Tane! mask
Bir Günde Tam 20 Bin Tane!
Öğrencilere Müjde! Evden Yarışın Kazanın! mask
Öğrencilere Müjde! Evden Yarışın Kazanın!
Başkan Çetin Vatandaşlara Maske Dağıttı mask
Başkan Çetin Vatandaşlara Maske Dağıttı
Büyükşehir Belediyesi'nden Sanal Sergi mask
Büyükşehir Belediyesi'nden Sanal Sergi
Cumhuriyet Kulesi’nin İhalesi Altınok’un Başkanlığında Yapılacak mask
Cumhuriyet Kulesi’nin İhalesi Altınok’un Başkanlığında Yapılacak
Altındağ Belediyesi'nden Çocuklara Sürpriz mask
Altındağ Belediyesi'nden Çocuklara Sürpriz
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dikkat! Koronavirüsün Bu Belirtileri Yanıltıyor! mask
Dikkat! Koronavirüsün Bu Belirtileri Yanıltıyor!
MHP'li Semih Yalçın'dan infaz indirimi hakkında sert açıklamalar mask
MHP'li Semih Yalçın'dan infaz indirimi hakkında sert açıklamalar
Son Dakika! Ankara'nın İçme Suyu... mask
Son Dakika! Ankara'nın İçme Suyu...
Büyük Hizmet! Arayın ücretsiz ekmeğiniz ayağınıza gelsin! mask
Büyük Hizmet! Arayın ücretsiz ekmeğiniz ayağınıza gelsin!
Koronavirüs ile ilgili 96 yanlış bilgi yayıldı mask
Koronavirüs ile ilgili 96 yanlış bilgi yayıldı
Hanımlara müjde! Evden para kazanıyorlar! mask
Hanımlara müjde! Evden para kazanıyorlar!

GALERİ

Vatandaşlara Alışveriş Desteği mask
Vatandaşlara Alışveriş Desteği
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede mask
Büyükşehir’den Koronavirüse Karşı Yeni Önlemler Devrede
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai mask
Büyükşehir’den Koronavirüsle Mücadelede Yoğun Mesai
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor! mask
Başkent'te korona temizliği! Turistler oraya akın ediyor!
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi mask
ATO Hizmet Binası Koronavirüse Karşı Dezenfekte Edildi
Mamak Mehmetçik için tek yürek mask
Mamak Mehmetçik için tek yürek
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL